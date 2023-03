Kylian Mbappé après Bayern Munich-PSG : "Ils ont une équipe bâtie pour gagner la C1"

L'attaquant parisien, qui ne parle jamais pour ne rien dire, a déploré en creux la construction de l'effectif parisien.

Quel sentiment vous anime après cette nouvelle élimination dès les 8es de finale ?

On est déçus. Maintenant c’est comme ca, il faut passer à autre chose. Il faut essayer de se remettre en question chacun et passer à autre chose tout simplement

Qu’est-ce qu’il a manqué sur ces deux matches ?

Pas grand-chose quand on regarde l’état des deux équipes, ils ont une grande équipe, un grand effectif, ils ont une équipe qui est bâtie pour gagner la Ligue des champions. Je l’ai dit en début de saison lors de la première conférence de presse de C 1 qu’on allait faire notre maximum, notre maximum c’est ça… C’est la vérité. On va se remettre en question et revenir à notre quotidien qui est le championnat.

Est-ce que cette élimination peut influer sur votre avenir au PSG ?

Non non je suis tranquille, mon objectif est de gagner le championnat et après, on verra