Une atmosphère de sérénité et de parfaite harmonie règne dans les couloirs du Paris Saint-Germain. Alors que, depuis des semaines, les débats et les spéculations font rage autour de l'identité du meilleur joueur du monde et de celui qui mérite de décrocher le Ballon d'Or en octobre prochain, les stars du club de la capitale préfèrent se soutenir mutuellement, loin des rivalités individuelles.

Loin des déclarations tranchées lancées par le brillant duo Lamine Yamal et Kylian Mbappé, qui ont tous deux affirmé mériter cette prestigieuse distinction, Ousmane Dembélé a choisi une voie plus « élégante » et empreinte de modestie. L'attaquant français a en effet déclaré, lors d'un entretien diffusé par la plateforme « Ligue 1+ » vendredi, que c'est son coéquipier géorgien Khvicha Kvaratskhelia qui mérite avant tout de remporter le Ballon d'Or.

La réponse de la star géorgienne, présente aux côtés de son coéquipier lors de cet hommage, n'a pas tardé. Interrogé à son tour sur l'identité du joueur à qui il donnerait sa voix cette année, Kvaratskhelia a répondu avec élégance en affirmant qu'il choisirait Dembélé : « Je voterai pour Ous (Ousmane). Sa capacité à mener l'équipe et son sens du tranchant sont d'une importance capitale pour nous, et nous sommes très heureux de l'avoir avec nous. C'est un joueur qu'on ne peut pas arrêter lorsqu'il part balle au pied. »

Évoquant les moments les plus marquants de son coéquipier la saison passée, Kvaratskhelia a ajouté : « Le penalty qu'il a marqué face à Arsenal a été un moment décisif ; il a alors fait preuve d'une confiance quasi miraculeuse, incroyable. » Cet échange amical reflète la solidité de la relation et l'harmonie exceptionnelle entre le duo offensif parisien.

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