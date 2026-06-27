Kross estime que l'exploit réalisé contre l'Algérie est hors de portée de la génération actuelle

Tony Kroos et Lukas Podolski, figures emblématiques de la « génération d’or » championne du monde 2014, expriment leur vive inquiétude au sujet du parcours futur de la Mannschaft lors de la Coupe du monde 2026 ; Ils adressent des critiques acerbes et des conseils sans détour aux joueurs de Julian Nagelsmann, les mettant en garde contre une élimination précoce et amère des « Maschinen » dès les phases à élimination directe si les erreurs majeures ne sont pas rapidement corrigées.

Kroos a affirmé craindre un départ précoce de la Mannschaft si deux conditions essentielles n’étaient pas remplies. Lors de son émission TikTok « Kroos & Kroos : la Coupe du monde sous la loupe », il a déclaré, selon le site « Sky Sports » :Nous devons être une équipe gênante et imposante sur le terrain, et défendre avec fermeté et acharnement, ce que nous ne faisons pas actuellement. Nous avons également un besoin urgent que le duo Jamal Musiala et Florian Wirtz soit au sommet de son art, ce qui fait défaut pour l’instant ; si ces deux éléments ne changent pas, nous ne tiendrons pas longtemps dans la compétition. »

De son côté, Podolski partage cet avis, soulignant les lacunes évidentes apparues après la défaite surprise face à l’Équateur (1-2) lors de la dernière journée de la phase de groupes, et insistant sur l’importance d’en tirer immédiatement les leçons. L’ancienne star de Cologne a déclaré : « Cette défaite peut s’avérer salutaire, car elle nous ramène à la réalité et rappelle à tous que nous devons garder notre calme et faire le point. » Ces mises en garde interviennent après une prestation terne des « Machines », déjà qualifiées grâce à deux succès initiaux, et qui ont essuyé de vives critiques médiatiques avant leur seizième de finale face au Paraguay.

Kroos a comparé le groupe actuel à celui de 2014 lors de son premier match à élimination directe, estimant que la mentalité n’était pas encore au même niveau : « Par le passé, nous avons disputé des matchs où nous avons très mal joué, comme notre célèbre rencontre contre l’Algérie en 2014, mais nous avions la capacité de remporter la victoire même dans nos pires jours ; je ne pense pas que l’équipe actuelle possède cette qualité. »

L’ancienne star du Real Madrid a également contesté les déclarations de l’entraîneur Nagelsmann, qui avait défendu la volonté de ses joueurs de gagner après la rencontre face à l’Équateur, en commentant : « Je ne partage pas l’avis de l’entraîneur : une fois la qualification en tête de groupe acquise, un relâchement psychologique se produit inévitablement, c’est humain. Mais le vrai problème, c’est que nous ne sommes pas une équipe qui compense ses lacunes par la seule puissance physique. »

Malgré ce constat lucide, Kroos réaffirme sa confiance en la capacité de Joshua Kimmich et de ses coéquipiers à rivaliser avec les cadors, en déclarant : « Je maintiens mon opinion : si nous rencontrons l’équipe de France en phases finales et que tout se passe comme prévu, nous sommes capables de les battre » ; sachant que la France pourrait affronter l’Allemagne en huitièmes de finale si les deux équipes parviennent à passer le cap des huitièmes. Podolski a conclu l’entretien sur une note optimiste en déclarant : «Il ne faut pas céder au pessimisme pour l’instant, soutenons les garçons et motivons-les pour la suite.»