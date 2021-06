Kroos se méfie des Bleus et de Benzema

Le milieu de terrain a averti la Mannschaft qu'elle ne pouvait pas se permettre de faire des erreurs contre les champions du monde à l'Euro 2020.

Toni Kroos a appelé l'Allemagne à s'améliorer tactiquement avant la confrontation à l'Euro avec la France.

L'Allemagne ouvrira sa campagne de l'Euro 2020 avec un affrontement dans le groupe F contre la France, qui a atteint la finale du tournoi en 2016 avant de remporter la Coupe du monde deux ans plus tard. Les Bleus sont présentés comme les favoris pour remporter le trophée continental, et Kroos a averti ses coéquipiers de Die Mannschaft qu'ils devront exécuter le plan de match parfait afin d'obtenir un résultat positif mardi soir.

La star du Real Madrid a confié à Goal et à SPOX la tâche qui attend l'Allemagne : "Nous devons nous améliorer, aussi tactiquement. Le 15 juin, plus aucune expérimentation n'est possible."

"Si nous devons essayer quoi que ce soit contre une équipe comme la France, ce sera difficile pour nous."

L'éloge de Kroos pour Benzema

Kroos a ensuite évoqué le retour de son coéquipier chez les merengue, Karim Benzema, en équipe de France après une absence de six ans, admettant qu'il ajouterait une dimension supplémentaire à la formation de Didier Deschamps.

"Je joue avec Karim depuis sept ans maintenant", a-t-il déclaré. "Il est certainement un renfort pour la France, un joueur de classe mondiale de plus dans une équipe qui compte déjà beaucoup de joueurs de classe mondiale."

Kroos a également discuté du retour de Carlo Ancelotti au Real Madrid, l'Italien ayant remplacé Zinedine Zidane sur le banc de Santiago Bernabeu au début du mois après avoir quitté Everton. Ancelotti a glané quatre trophées lors de son premier passage dans la capitale espagnole, dont la Ligue des champions, et Kroos a hâte de travailler à nouveau avec lui, mais tient également Zidane en haute estime après sa démission.

"J'ai vraiment aimé travailler avec Zizou, mais je connais aussi très bien Carlo", a-t-il déclaré. "Il a été mon premier entraîneur au Real Madrid et en fait aussi celui qui m'a amené dans ce club. Les deux sont de très bons entraîneurs."