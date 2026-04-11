Kroos : « Le Real Madrid est l'équipe la plus redoutable au monde dans les situations chaotiques. »

L'Allemand Toni Kroos, légende du Real Madrid, a analysé la victoire 2-1 du Bayern Munich face au Real Madrid lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions.

« Je n'ai pas été surpris par ce qui s'est passé lors de ce match », a déclaré Kroos dans un podcast. « Même si le Bayern a livré une excellente performance, c'est ce qui s'est passé après avoir mené 2-0 qui a le plus retenu mon attention sur le plan mental. »

Il a ajouté : « Ces dernières années, le Bayern a souvent dominé le Real Madrid à l’aller, mais au retour il peine à conserver son niveau de jeu ou à valider sa qualification, se laissant parfois distraire par des détails sans importance. »

« Laissez-moi vous expliquer : à la mi-temps, le 2-0 aurait dû, sur le plan mental, plier le match et dissiper tout doute. Or, j’ai été surpris de voir le Bayern reculer et défendre avec moins de pression. »

« À ce moment-là, le Bayern contrôlait totalement la rencontre, et je m’attendais soit à ce qu’il continue à dominer, soit à ce qu’il creuse l’écart. Je pensais qu’ils allaient tranquillement conserver le contrôle en conservant la possession du ballon, ou qu’ils allaient marquer un troisième, un quatrième et peut-être même un cinquième but, mais c’est le contraire qui s’est produit. »

« La faute d’Upamecano sur Vinícius a été un tournant, poursuit-il. Entre la 60e et la 75e minute, le Real a alors montré son caractère et créé plusieurs occasions malgré le retard de deux buts. »

Il a conclu : « À mon avis, le Real Madrid est l’équipe la plus dangereuse au monde quand les matchs se transforment en mêlée offensive et en échange d’attaques… C’est un style que le Real adore. »

Et de conclure : « C’est pour cette raison que le Real Madrid a failli égaliser… Le score final aurait pu être de 3-3, mais il est resté à 2-1. À mon avis, le Bayern aurait dû mieux gérer la rencontre, soit en conservant son avance, soit en exploitant les espaces pour aller marquer le 3-1 ou le 4-1 en fin de match. »



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