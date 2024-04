Kroos cash sur les chances du Real face à City

La différence de calendrier entre le Real et City a fait couler beaucoup d'encre avant le quart aller de C1 qui aura lieu la semaine prochaine

Les Blancos disposent d'une pause de neuf jours avant ce match, tandis que Man City joue deux matches supplémentaires. Pep Guardiola a récemment admis sa frustration à ce sujet en début de semaine, et il pense que cela donne au Real Madrid un avantage significatif pour le match aller dans la capitale espagnole.

Toni Kroos a abordé la question dans son podcast cette semaine. Il a admis qu'il préférerait avoir la préparation du Real Madrid, mais il ne pense pas que cela soit un avantage trop important pour lui et ses coéquipiers, selon MD. "Nous ne sommes pas habitués à ne pas jouer pendant neuf jours. Si vous me demandez aujourd'hui, cela me convient très bien.

Ce ne sera pas un inconvénient pour nous, mais je ne sais pas si ce sera un grand avantage. Nous sommes tous habitués à jouer chaque semaine. Le Real Madrid pourrait certainement manquer de fraîcheur pour les premières minutes au Bernabeu, même s'il sera certainement plus reposé, d'autant plus que Guardiola ne peut pas se permettre de faire beaucoup de changements dans son équipe pendant cette période à cause des blessures.