Kroos balance sur Sergio Ramos ! "En tant que personne..."

Toni Kroos a admis qu'il n'était pas fan de toutes les facéties de l'ancien capitaine espagnol.

Alors que Jürgen Klopp ne se retient pas face à l'icône du Real Madrid Sergio Ramos, son ancien coéquipier Toni Kroos a admis qu'il n'était pas fan de toutes les facéties de l'ancien capitaine espagnol. Connu pour son « esprit de combattant », Ramos a été le joueur le plus expulsé de l'histoire de la Liga, avec un nombre impressionnant de 21, mais il n'a pas hésité à les provoquer non plus.

C'est ce que Kroos a ressenti lors de la finale de la Ligue des champions 2017. Alors que Klopp s'exprime sur Ramos dans le podcast de Kroos Einfach mal Luppen, Kroos rassure l'ancien manager de Liverpool en lui disant qu'il est un bon coéquipier.

"M. Sergio Ramos est-il vraiment un bon gars ? Ce n'est pas mon joueur préféré. L'action [de Salah] a été brutale. Bien sûr, il ne peut pas savoir que cela va lui faire mal à l'épaule, mais nous savons tous qu'il l'a accepté avec joie. Je n'ai jamais pu comprendre cette mentalité, je n'ai jamais eu de joueurs comme ça".

Kroos n’a pas pu justifier tout ce que son ancien capitaine a fait.

« Sergio Ramos a dit beaucoup de choses que je n’ai pas appréciées. En tant que personne, je n’ai pas aimé ses réactions. Lors de la finale de l’année précédente contre la Juventus, il avait été responsable du carton rouge de Cuadrado. Il l’avait touché un peu et en avait fait un grand geste. Personne n’en a parlé après », cite Marca.

Une finale qui s’est terminée 4-1 en faveur des Blancos, Cuadrado a été expulsé à la 83e minute, alors que l’équipe italienne tentait de revenir dans le match avec deux buts de retard. Il est peu probable que cela ait changé le résultat, les commentaires de Kroos étaient plus révélateurs du caractère général de Ramos sur le terrain. Une victoire à tout prix, joueur, il semble peu probable que l’une ou l’autre de leurs opinions dérange trop le joueur de 38 ans, qui cherche toujours un nouveau club après avoir quitté Séville cet été.