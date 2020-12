Krasnodar - Rennes : Truffert plutôt que Maouassa, Cabella titulaire chez les Russes

Sur la pelouse du club russe, le Stade Rennais peut prendre une option pour la qualification pour la Ligue Europa, en cas de succès.

A Manchester, Thomas Tuchel a déclaré que le PSG allait jouer « une finale » de groupe contre United dans l’objectif qui est de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Avec trois défaites et un nul, le a déjà dit adieux à ses rêves de C1. Mais, à deux journées de la fin, le club breton peut encore accrocher la troisième place, qualificative pour la . Avec un seul point, les coéquipiers d’Eduardo Camavinga sont au coude à coude avec le FK Krasnodar, qui n’est autre que leur adversaire du soir.

Une victoire en terres russes et Rennes pourrait prendre une belle option pour cette troisième place. Dans cette « petite finale » du groupe F, Julien Stéphan a décidé miser sur ses cadres pour faire un résultat, à l'image de Camavinga. Un peu dans le dur, l’international français pousse Bourigeaud sur un côté, l’entrejeu rennais étant confié au trio avec le néo-Bleu, N’Zonzi, Léa-Siliki.

Malgré des débuts difficiles depuis son arrivée en Ile-et-Vilaine, Doku garde la confiance de son entraîneur. Le Belge est bien titulaire sur l’un des côtés de l’attaque rennaise et accompagnera Hunou et Bourigeaud, qui prend place sur un côté. Enfin, dans le duel entre Truffert et Faitout Maouassa pour le poste de latéral gauche, c’est le premier cité qui a eu les faveurs de Stéphan.

A noter que du côté de Krasnodar, Rémy Cabella est de nouveau titulaire, après l’avoir été contre le la semaine dernière. Totalement remis du Covid-19 puis d’une blessure, l’ancien de l’OM et Saint-Etienne compte bien jouer un mauvais tour à l’une de ses anciennes connaissances.

"Il y a une qualification en Ligue Europa à aller chercher. (…) On récupère certains joueurs. On joue à domicile avec du public, donc cela doit nous pousser à être des guerriers" , a prévenu Cabella dans L’Equipe. Le Stade Rennais est prévenu de la difficulté qui l’attend dans le froid russe.

La composition de Krasnodar : Safonov- Smolnikov - Martynovich, Kaio, Ramirez - Gazinskiy, Vilhena - Wanderson, Cabella, Claesson - Berg

La composition du Stade Rennais : Salin - Traoré, Da Silva, Nyamsi, Truffert - Camavinga, N'Zonzi, Lea-Siliki - Doku, Hunou, Bourigeaud