Le fait que Dévy Rigaux ne considère pas Feyenoord comme un candidat au titre de champion provoque la stupéfaction chez Michiel Kramer. Selon l’ancien attaquant du club de Rotterdam, son ancien employeur doit toujours lutter pour le championnat.

« Nous n’avons jamais parlé du titre à voix haute », a fait savoir Rigaux auprès d’ESPN, qui a évoqué avec le directeur technique de Feyenoord le dernier mercato et s’est projeté sur ce qui attend le club cette saison.

Cette déclaration est totalement incompréhensible pour Kramer. « C’est quoi, ces conneries ? Avec Feyenoord, tu dois toujours jouer le titre », lance l’attaquant retraité à l’adresse de Rigaux dans sa chronique pour 1908.nl.

Kramer a entendu Rigaux expliquer qu’il fallait « dégager de la marge financière » à Feyenoord. « Ok, alors il aurait fallu laisser partir Read pour 30 millions et maintenant Hadj Moussa pour 37,5 millions. Tu ne le fais délibérément pas, parce que selon moi tu veux finir le plus haut possible. »

L’ancien joueur de Feyenoord se demande quelle est précisément la politique menée à De Kuip. « Est-ce que c’est ça, dégager de la marge financière ? Ou est-ce qu’on veut jouer le titre, garder ses joueurs clés et aller le plus loin possible en coupe et en Europe ? »

« Et là, j’entends notre DT dire qu’il n’a jamais été dit qu’on devait jouer le titre. Qu’on veut combler l’écart avec le PSV. C’est quoi, ces conneries ? Avec Feyenoord, tu dois toujours jouer le titre », se dit Kramer totalement stupéfait par le niveau d’ambition affiché par Rigaux.

« C’est tout simplement une obligation au regard de ton statut, parce que tu es le club Feyenoord. Peu importe les joueurs qu’il y a et ceux que tu as achetés », conclut Kramer dans son analyse de la politique technique menée à Rotterdam.