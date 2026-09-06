Kraay stupéfait à la vue des images de Ter Stegen pendant Ajax - PSV

Hans Kraay junior a exprimé dimanche dans Goedemorgen Eredivisie sa surprise au sujet de l’Ajax. L’observateur de l’Eredivisie a vu l’équipe à domicile évoluer de manière étonnamment lente après la pause, justement au moment où le PSV menait 1-2.

« Ajax a plutôt disputé une bonne première période. C’était un match délicieux. À un moment donné, le PSV a raisonnablement le contrôle. Et entre la 70e et la 80e minute, Ajax n’est pas sorti de sa propre moitié de terrain avec le ballon », entame ainsi un Kraay stupéfait dans son analyse d’Ajax - PSV.

« Ils sont menés 1-2. Et ils prennent leur temps comme s’ils menaient 3-0 », conclut l’analyste en voyant des images de joueurs de l’Ajax qui, dans leur propre moitié de terrain, se font circuler le ballon avec patience.

« Pourquoi ne balances-tu pas une fois un petit ballon vers l’avant ? Je sais bien que Leonardo ne mesure pas trois mètres douze, mais tu pourrais quand même jouer vers l’avant de temps en temps, non ? Comme ça, tu arrives vite près du but adverse », glisse Kraay comme conseil gratuit à l’entraîneur de l’Ajax, Míchel.

« Mais j’ai l’impression que Ter Stegen trouve tout cela très bien. Il s’est contenté de se promener pendant dix minutes », soupire Kraay en voyant le gardien de l’Ajax prendre son temps pour reprendre le jeu.

« J’ai vraiment trouvé ça incroyable », répète encore Kraay. « Je trouve que c’est une fête que Ter Stegen joue ici. Mais j’ai l’impression qu’il ne savait pas qu’Ajax était mené 1-2. Regarde-moi ça. »

Malgré cela, Kraay a savouré samedi le choc d’Eredivisie à la Johan Cruijff ArenA. « Pendant une heure, j’ai trouvé que c’était un vrai sommet. »