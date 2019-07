Kovac "très confiant" pour la venue de Sané au Bayern

L'entraineur des champions d'Allemagne est optimiste pour le recrutement de l'ailier de Manchester City.

L'entraîneur du , Niko Kovac, a déclaré qu'il restait confiant sur le fait qu'un accord pouvait être trouvé avec pour le transfert du brillant Leroy Sane.

Le joueur de 23 ans est pressenti pour rejoindre le géants bavarois depuis le début de l'été, le Bayern cherchant à remplacer le légendaire duo Franck Ribery et Arjen Robben. Ces deux-là ont quitté le club à la fin de la saison écoulée au bout d'une longue et riche aventure commune.

Kovac a décrit Sane comme le «joueur rêvé» pour le Bayern, tandis que l’icône munichoise, Lotthar Matthaus, a déclaré qu’il pourrait être la nouvelle tête de gondole du club. Le coach croate a, par ailleurs, donné des nouvelles sur l'évolution de ce dossier, en insistant sur le fait que tout le monde travaille actuellement pour compléter le deal. "La direction de notre club est très investie et je suis très confiant", a-t-il confié à la chaine allemande ZDF. «Je suppose que nous pouvons le recruter. Leroy est un grand footballeur et il l'a prouvé en et aussi lors de ses prestations avec l'équipe nationale."

Guardiola espère toujours le garder

Le cas Sané constitue l'une des sagas de l’été. Pourtant, à un moment donné cette piste parraissait être totalement morte. Le président du Bayern, Uli Hoeness, avait qualifié les exigences de City comme totalement "folles" en juin dernier, mais les propos tenus dimanche par Kovac indiquent que le board munichois s'efforce toujours de trouver un moment qui puisse satisfaite les deux parties.

L'article continue ci-dessous

Pep Guardiola, a, pour sa part, déclaré sans équivoque qu'il souhaitait que l'international allemand reste à l'Etihad Stadium l'année prochaine et même au-delà.

Sané a inscrit 10 buts et offert 11 passes décisives en lors de la dernière saison, s'adjugeant en outre un nouveau titre de champion d'Angleterre. Cependant, il a semblé tomber en disgrâce à la fin de la saison, manquant quelques gros matches lors de la dernière ligne droite

Malgré cela, Guardiola a déclaré qu'il souhaitait conserver un ailier adapté à son système et offrant des "qualités spéciales", mais que si le joueur voulait partir, il ne pourrait pas se mettre en travers de son chemin. À noter aussi que City a offert à Sane une prolongation de contrat, mais il ne l’a pas encore signée.