Bayern Munich - Hoeness confirme un intérêt pour Leroy Sané

Uli Hoeness a confirmé que le Bayern Munich s'intéressait à Leroy Sané pour la saison prochaine. L'Allemand est sous contrat jusqu'en 2021 à City.

Le président du , Uli Hoeness a confirmé l'intérêt des champions d' pour Leroy Sané, aujourd'hui à . "Nous discutons", a-t-il confirmé à la Süddeutsche Zeitung, annonçant clairement qu'un transfert était envisagé.

L'international allemand est toujours sous contrat avec Manchester City jusqu'en 2021 et son entraîneur Pep Guardiola souhaite le conserver dans son effectif en vue de la saison prochaine. Pour autant, le club pourrait envisager de le vendre, notamment en raison des menaces de sanction liées au fair play financier.

Robert Lewandowski à propos de Sané : "Un joueur de grande qualité"

L'attaquant bavarois Robert Lewandowski a lui aussi donné son avis sur cet éventuel transfert : "Sané est un tel joueur avec une grande qualité. De tels joueurs peuvent faire progresser l'équipe dès le premier jour, a déclaré le buteur polonais, meilleur réalisateur du championnat allemand. Je sais qu'il va se passer des choses sur le marché des transferts", a-t-il ajouté.

Le Bayern Munich est à la recherche de joueurs offensifs pour suppléer Franck Ribéry et Arjen Robben, qui quitteront le club à l'issue de la saison. Dans le secteur défensif, deux champions du monde ont d'ores et déjà rejoint officiellement le club : Lucas Hernandez et Benjamin Pavard qui viendront renforcer un effectif déjà bien fourni.

Leroy Sané, de son côté, a peu à peu perdu sa place de titulaire avec Manchester City cette saison. Avec les prestations impressionnantes de Bernardo Silva et Raheem Sterling, le jeune allemand a souvent été laissé sur la banc par Pep Guardiola lors des grands rendez-vous de fin de saison.