Koundé refuse Tottenham et pose ses conditions pour quitter Seville

L'offre de Tottenham ne séduit pas le défenseur central, qui espère que l'avenir d'autres joueurs sera éclairci pour prendre sa décision.

Jules Koundé n'a pas caché que cet été il est séduit par l'idée de quitter le FC Séville. Le défenseur central a exprimé publiquement son envie "d'aller dans un club encore plus grand" alors qu'il jouait le championnat d'Europe avec la France et il n'a pas changé d'idée mais cela ne veut pas dire qu'il est pressé de partir ou qu'il va se précipiter. Mi-juillet et avec près de 50 jours restants lors du mercato, le défenseur central n'a suscité un vif intérêt que pour la signature de Tottenham.

Selon "Marca", le Français lui-même a déjà rejeté cette possibilité. Les Spurs, selon le journaliste spécialisé dans les transferts, "Gianluca Di Marzio", étaient prêts à mettre sur la table 30 millions d'euros en plus de Davinson Sánchez , une opération inhabituelle à Séville qui ne se prête généralement pas à trocs dans les opérations de vente des grands joueurs. Cependant, cette opération n'a même pas eu besoin d'être étudiée par le club puisque le joueur a d'ores et déjà refusé cette option.

Les raisons de son refus d'aller à Tottenham

Les raisons de Koundé pour rejeter Tottenham sont purement sportives. Le club londonien est l'un des plus puissants économiquement d'Angleterre mais la saison prochaine il ne jouera pas en Ligue des Champions ni même la Ligue Europa et sera le représentant anglais en Ligue Conférence. Pour Koundé, ce ne serait pas le bond en avant qu'il recherche, puisque Séville lui garantit de continuer à jouer la C1 et même l'année dernière, ils se sont battus pour remporter la Copa del Rey, où ils ont atteint les demi-finales, et avaient des options pour gagner la Liga quasiment jusqu'à la fin.

Cependant, son idée continue à être de quitter Séville et le club andalou compte sur son départ pour obtenir des liquidités pour se renforcer. En effet, conscients qu'il serait un joueur qui attirerait les grands clubs, Koundé et son agent, Jonathan Kebe, collaborent avec l'un des intermédiaires les plus importants du marché, Kia Joorabchian. L'Iranien entretient de bonnes relations notamment avec la Premier League, où il a conclu des signatures avec tous les clubs du "Big Six". L'un des derniers a été la vente de Sergio Reguilón à Tottenham et il entretient également d'excellentes relations avec Arsenal, qui a été liéau défenseur central mais qu est dans une situation sportive encore moins encourageante que les Spurs, car la saison prochaine, ils ne joueront aucune compétition européenne.

Koundé en attente d'un effet domino qui ouvrira la porte d'un grand club

Séville, qui a déjà rejeté l'été dernier 50 millions de Manchester City pour le laisser partir, souhaite que sa vente approche les 80 millions de sa clause ou au moins dépasse l'offre rejetée il y a 10 mois et puisse atteindre environ 60 ou 70 millions, en prenant compte tenu du fait que la signature de Koundé signifiait pour Séville l'une des plus grosses plus values de son histoire, eux qui ont versé 20 millions d'euros en 2019 aux Girondins de Bordeaux.

L'article continue ci-dessous

Dans d'autres circonstances, Koundé aurait joué été l'un des grands mouvements du marché, cependant, les effets économiques de la pandémie dans le football ont amené certains clubs à examiner plus prudemment leurs investissements et à ralentir les opérations qui leur coûtent beaucoup d'argent. Les gros investissements chez les cadors européens n'ont pas commencé et c'est pourquoi le Français attend toujours un point de chute.

Rares sont les clubs qui pourraient réaliser une opération de cette ampleur et qui séduirait le joueur dans le football actuel, constituant une véritable progression par rapport à Séville. Le Bayern Munich en fait partie mais ils ont déjà signé son compatriote Upamecano, le PSG a renforcé sa défense avec Sergio Ramos, Manchester City semble avoir comblé ses besoins en défense après l'arrivée explosive de Ruben Dias et le retour en grâce de Stones, Liverpool s'attend à récupérer Van Dijk et Matip et Chelsea, qui a suivi le défenseur central, donne la priorité aux prolongations de Christensen et Rudiger. En Espagne, Barcelone connaît de très graves problèmes financiers et une opération impliquant des dépenses financières ne peut être envisagée.

L'un des mouvements qui peut avoir un effet domino est la résolution de l'avenir de Raphaël Varane au Real Madrid. Le défenseur central n'a pas prolongé et pourrait changer d'air pour aller à Manchester United. Sa décision pourrait avoir un impact direct sur l'avenir de Koundé. Si son compatriote reste, Manchester United cherchera un autre central sur le marché et s'il part, ce serait le Real Madrid qui pourrait se lancer dans la quête d'un remplaçant bien que la Casa Blanca pourrait faire confiance à ses solutions en interne après l'arrivée d'Alaba, la croissance de Militao et le renouveau de Nacho. L'été sera long et Koundé attend que les choses évoluent pour trouver un club qui lui offre la progression qu'il souhaite par rapport au FC Séville.