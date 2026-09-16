Koulibaly révèle pourquoi il a menacé Salem Al-Dossari de « mort »

Le défenseur sénégalais de Al-Hilal, Kalidou Koulibaly, a dévoilé des coulisses passionnantes de sa relation avec son coéquipier Salem Al-Dawsari, expliquant la manière dont il se comporte avec lui sur le terrain et la raison pour laquelle il lui a adressé une menace ironique de « le tuer » lors d'un match de l'équipe.

Koulibaly a déclaré à propos de Salem Al-Dawsari dans le podcast « The mo Show » : « Salem est peut-être quelque peu introverti, il ne veut pas montrer ses sentiments aux gens, mais je pense qu'il est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de l'Arabie saoudite. »

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Le défenseur de Al-Hilal a expliqué que Salem Al-Dawsari, avec l'âge, est désormais tenu de prêter davantage attention à son corps, soulignant que la star saoudienne nourrit toujours une grande ambition de réaliser davantage d'accomplissements au cours des prochaines années.

Koulibaly a révélé un échange qui a eu lieu entre eux, après qu'il lui a demandé pourquoi il ne parlait pas beaucoup, Salem répondant qu'il voulait écrire l'histoire et atteindre la première place au classement des buteurs de la sélection saoudienne, en plus de devenir l'un des meilleurs joueurs du continent asiatique.

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Koulibaly a ajouté : « Je ferai tout pour l'aider à devenir le meilleur joueur asiatique, même si je dois parfois lui passer le ballon alors que je ne suis pas censé le faire », en référence à son désir d'aider Salem à atteindre ses objectifs.

Koulibaly a évoqué un incident amusant entre eux, déclarant : « Parfois il ne défend pas. Bon, pas de problème, ne défends pas, mais si tu ne marques pas, je te tuerai après. Bon, marque », précisant que Salem a effectivement réussi à marquer quelques minutes après ces paroles.

Koulibaly a conclu son récit en dévoilant la réaction de Salem après le but, affirmant qu'il l'avait regardé comme s'il lui disait : « Parle encore », dans une scène qui reflète la nature de la relation entre les deux hommes et l'esprit d'humour qui existe entre eux au sein de Al-Hilal.