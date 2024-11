"Kondogbia joue en défense parce que je...", De Zerbi explique son choix difficile

Contraint d’aligner Kondogbia en défense à Nantes, Roberto De Zerbi a expliqué son choix après ce match en clôture de la 10e journée de Ligue 1.

L’Olympique de Marseille a effectué son déplacement à la Beaujoire, dimanche soir, en clôture de la dixième journée du Championnat de France. Un match qui avait permis aux coéquipiers de Mason Greenwood de se racheter après la défaite amère contre le Paris Saint-Germain (0-3) lors du Classique. Mais face à Nantes, Geoffrey Kondogbia avait démarré en défense, un choix que le coach a tenu à justifier.

De Zerbi explique son choix

L’Olympique de Marseille a décroché sa sixième victoire de la saison en Ligue 1 après avoir battu le FC Nantes (1-2), dimanche soir. Milieu de terrain, Geoffrey Kondogbia a été aligné en défense centrale face aux Canaris par son coach. Coupable d’un marquage menant au but égalisateur des Nantais, le Centrafricain a été critiqué par les fans marseillais. En conférence de presse après la rencontre, Roberto De Zerbi revient sur le match de l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid.

« J’ai fait autant de changements derrière parce que Merlin ne pouvait pas jouer plus de 60 minutes, Lirola avait des crampes et Cornelius s’est fait mal et a dû sortir. Kondogbia joue en défense parce que je cherche à avoir de la qualité et de la personnalité, surtout chez les centraux. Le jeu part de là. Je crois que Brassier arrivera à jouer avec personnalité, à faire ce que je veux, c’est-à-dire dans le jeu, manier la balle, chercher les joueurs entre les lignes. Mais c’est sûr qu’il doit s’améliorer. L’idée du jeu, c’est que tout part des défenseurs, qu’ils soient deux ou trois. Ils doivent avoir de la personnalité, du courage, de la qualité. Et c’est pour ça que je choisis Kondogbia. Ce n’est pas un défenseur, c’est un milieu. C’est pour ça qu’il joue pour donner quelque chose en plus en termes de qualité », a confié l’ancien entraîneur de Brighton.

L'article continue ci-dessous

Getty

Par ailleurs, De Zerbi envoie un message clair à ses défenseurs pour les situations de un contre un. « Les défenseurs de l’OM doivent accepter de jouer les un contre un avec courage sinon ils n’ont rien à faire dans ce club. Ensuite, nous devons mieux jouer avec la balle. On doit mieux la gérer, mieux contrôler le match. Si vous le contrôlez, quand vous perdez la balle, vous êtes prêts à défendre. Si vous ne l’avez pas, quand vous perdez la balle, vous êtes plus à même à prendre des buts. Après, mon Marseille sera toujours offensif, c’est mon style. Quand je joue à l’extérieur, je ne viens pas pour faire 0-0. Je joue pour gagner des matches », a-t-il ajouté.