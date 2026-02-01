Konaté, l'hommage touchant

Après trois matchs d'absence pour raisons personnelles, le défenseur central français a fait son retour à Anfield et a inscrit le dernier but des Reds de la soirée à bout portant, avant de fondre en larmes devant le Kop. Avec des défenseurs comme Joe Gomez, Conor Bradley, Jeremie Frimpong et Giovanni Leoni tous absents, la présence de Konaté a été un atout majeur pour Slot.

Konaté scelle la victoire contre Newcastle lors d'une soirée chargée d'émotion à Anfield.

Konaté ne devait pas affronter Newcastle samedi, le club lui ayant accordé un congé pour raisons personnelles suite au décès tragique de son père. Le Français avait manqué trois matchs avant de réintégrer l'équipe pour la réception des Magpies et, après le doublé d'Hugo Ekitike et le but de Florian Wirtz, il a inscrit le quatrième but de Liverpool à la 93e minute.

Il a été chaleureusement accueilli par ses coéquipiers, le gardien Alisson Becker traversant tout le terrain pour le serrer dans ses bras. Il a ensuite expliqué pourquoi il tenait tant à rejoindre l'équipe malgré sa situation difficile.

Konate a déclaré à TNT Sports : « Je suis vraiment très heureux, et je n'ai pas de mots pour décrire ce que je ressens. Ces deux dernières semaines ont été très éprouvantes pour ma famille et moi.

« C'est la vie. C'est dur à accepter, mais on n'a pas le choix.

« J'ai vu que l'équipe avait des blessés. Le manager m'a dit de prendre mon temps, de ne pas précipiter mon retour.

« Dans ces conditions, je pense qu'il était important pour moi de revenir et d'aider l'équipe.

« Je pense que c'est ce que j'ai fait aujourd'hui avec l'équipe, à Anfield. L'ambiance était incroyable, et c'est ce dont nous avons besoin jusqu'à la fin de la saison. »

Après avoir manqué les matchs contre Marseille, Bournemouth et Qarabag, Konaté ne devait pas être disponible ce week-end. Cependant, il était présent à l'entraînement en fin de semaine et l'entraîneur Slot a déclaré que le joueur de 26 ans souhaitait aider ses coéquipiers.

Le Néerlandais a ajouté : « Il prévoyait de revenir en fin de semaine, ce qui l'aurait empêché de jouer ce match. Mais en constatant nos difficultés défensives, il m'a appelé en début de semaine et m'a dit : "Je veux être là pour aider l'équipe contre Newcastle".

Il est revenu mercredi et s'est entraîné deux fois avec nous. Aujourd'hui, non seulement il a marqué un but, mais il a aussi réalisé un excellent match. Les supporters l'ont vraiment applaudi tout au long de la rencontre, et particulièrement à la fin, lorsqu'il a marqué. Ses coéquipiers étaient tout aussi enthousiastes lorsqu'il est rentré aux vestiaires après le coup de sifflet final. »

« Tout le monde acclamait Ibou et Florian à leur retour après leurs interviews télévisées, mais surtout Ibou. Cette équipe a prouvé qu'elle est toujours là les uns pour les autres dans les moments difficiles – c'est ce qu'ils ont fait pour lui ces derniers jours. »