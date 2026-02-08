Konaté au Real Madrid, c'est validé

Le poste de défenseur central est l'une des priorités du Santiago Bernabéu cet été, au même titre qu'un milieu défensif. Malgré l'arrivée de Dean Huijsen, les départs possibles d'Antonio Rüdiger et de David Alaba en fin de contrat ne laissent que Raúl Asencio, Huijsen et Éder Militão dans l'effectif. Le Brésilien a d'ailleurs manqué de longues périodes de compétition ces trois dernières années en raison de blessures. Marc Guehi et Dayot Upamecano figuraient parmi les noms envisagés, mais tous deux ont depuis signé avec Manchester City et le Bayern Munich.

Un autre nom qui avait circulé par le passé était celui d'Ibrahima Konaté, libre de tout contrat à Liverpool. Le Real Madrid avait informé les Reds en novembre qu'il ne poursuivait plus Konaté, mais la semaine dernière, il a été suggéré que l'international français était de nouveau dans les plans du club madrilène. Matteo Moretto semble avoir corroboré cette information sur RadioMarca, en indiquant que le Real Madrid s'est de nouveau renseigné sur la situation de Konaté auprès de ses agents.

Ramon Alvarez de Mon ajoute que lors de l'arrivée de Rüdiger, libre de tout contrat après son départ de Chelsea, un scénario similaire s'était produit : le Real Madrid avait d'abord écarté l'Allemand avant de revenir à la charge. Les agents de Konaté devaient également rencontrer Liverpool vendredi.

Konaté figurait sur la liste des joueurs susceptibles d'être intéressés, aux côtés du jeune Joan Martínez ou du défenseur de Como, Jacobo Ramón, vendu par le Real Madrid à ce club de Serie A cet été. Ces deux joueurs représenteraient des alternatives intéressantes – le Real Madrid dispose d'une option de rachat de 8 millions d'euros pour Ramón. Tout dépendra de la capacité du Real Madrid à proposer un nouveau contrat à Rüdiger, car Militão serait le seul joueur expérimenté de la défense centrale si le club optait pour les jeunes talents.