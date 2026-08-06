Kompany répond fermement aux rumeurs sur Olise : cela ne vous regarde pas

Le Belge Vincent Kompany, entraîneur du Bayern Munich, a réagi aux rumeurs entourant l'avenir du Français Michael Olise, joueur du club bavarois, notamment après sa prestation remarquée lors de la Coupe du monde 2026.

Olise s'est illustré de belle manière au Mondial 2026, réussissant à délivrer 7 passes décisives (un record), au cours du parcours des Bleus qui s'est achevé par une quatrième place.

De nombreux rapports de presse ont indiqué que le Real Madrid figurait parmi les principaux intéressés par les services d'Olise, et qu'il avait tenté de le recruter lors du mercato estival en cours.

Kompany a déclaré lors d'une conférence de presse ce jeudi, à propos d'un éventuel départ d'Olise : « Ce sujet ne m'a jamais été soumis. »

Interrogé sur le litige relatif à la pension alimentaire pour sa fille née de son ex-compagne Fatma Zonbrisher, l'entraîneur belge a ajouté, selon les propos rapportés par le réseau « Foot Mercato » : « La vie privée reste privée. Cela ne vous regarde pas. Il est actuellement en vacances et il les mérite. »

À noter qu'Olise a été l'un des éléments les plus en vue du Bayern Munich la saison dernière, menant le club bavarois au triplé national, en plus d'une qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions.