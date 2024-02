Kolo Muani pense qu'il n'est pas assez cher

Randal Kolo Muani veut prouver à ses détracteurs qu'ils ont tort, après avoir eu du mal à justifier son énorme transfert depuis qu'il a rejoint Paris.

Dans un entretien accordé au magazine français Onze Mondial, Kolo Muani s'est dit convaincu que ceux qui doutent de lui en raison de son prix de 90 millions d'euros lors de son transfert depuis l'Eintracht Francfort, l'été dernier, finiront par se raviser.

"J'ai vu les critiques depuis que je suis arrivé au PSG. Et les critiques nous font évoluer, c'est bon à entendre. C'est comme un conseil. Il faut prendre en compte les critiques et s'améliorer pour que ces mêmes critiques disparaissent. C'est logique. Concernant le prix de transfert, il est important. Personnellement, c'est difficile à digérer. C'est une pression supplémentaire pour moi. Je digère petit à petit. Mais je vais vous dire un secret : avec le temps, les gens diront que c'était un bon prix pour Randal Kolo Muani. Je sais qu'en ce moment, les gens disent : "90 millions d'euros pour Kolo Muani, qu'est-ce que c'est ? Je dis : 'On verra', tout simplement".

Kolo Muani revanchard

Kolo Muani s'est fait une place dans l'équipe de France pour la Coupe du monde lors d'une saison exceptionnelle avec l'Eintracht Francfort en 2022-23. Il a signé un contrat à long terme avec le PSG jusqu'en 2028, mais seulement six titularisations en Ligue 1 et cinq buts, ainsi qu'un rendement médiocre en Ligue des champions, n'est pas le record d'un joueur qui a coûté près de neuf chiffres à l'achat. Kylian Mbappé a marqué quatre fois plus de buts en championnat et déjà 30 toutes compétitions confondues, même si Kolo Muani reste le deuxième meilleur buteur du club avec huit réalisations au total.

L'article continue ci-dessous

Kolo Muani doit tout simplement s'imposer comme un titulaire indiscutable s'il veut prouver sa valeur sous le maillot du PSG. Il a débuté trois des quatre derniers matches de championnat du club, mais en tant qu'ailier plutôt qu'en tant qu'attaquant central, où Mbappé occupe ce rôle. En fin de compte, il y a une réelle chance que Mbappé ne soit plus au PSG la saison prochaine et Kolo Muani voudra se positionner pour combler le vide, plutôt que d'être négligé au profit d'une nouvelle recrue, si cela se produit.