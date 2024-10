Kolo Muani étincelant, Saliba inquiétant... Les notes des Bleus après Belgique - France (1-2)

L’équipe de France a enchainé ce lundi un troisième succès de rang en Ligue des Nations. En déplacement en Belgique, elle s’est imposée sur le score de 2 buts à 1 grâce à un doublé de Randal Kolo Muani.

L’attaquant parisien a donc brillé, mais il a été l’un des rares français à le faire dans ce match. Malgré la victoire, la bande à Deschamps a en effet produit un rendement moyen. Aussi bien collectivement qu’individuellement. Ci-dessous, découvrez nos évaluations de tous les joueurs français ayant participé à cette rencontre.

Maignan (8) : Il ne peut pas grand-chose sur le but encaissé. Sa prestation a, par ailleurs, été assez solide, avec plusieurs interventions précieuses sur sa ligne, dont celle dans les arrêts de jeu. Il a aussi gagné la bataille psychologique face à Youri Tielemans sur le pénalty.

Digne (5) : Derrière, il a connu du déchet. Le joueur d’Aston Villa n’a pas toujours su bien relancer. On en attend plus d’un élément aussi chevronné. Mais sa prestation d’ensemble a été sauvée par ce merveilleux centre délivré pour la tête de Randal Kolo Muani sur le 2e but des Français.

Koundé (4) : Lui aussi, il a un peu flotté défensivement. En difficulté notamment face à Trossard dans son couloir. Le Barcelonais a clairement connu des jours meilleurs sous le maillot bleu.

Konaté (5) : On l’a vu signer quelques tacles salvateurs dans la surface. L’arrière de Liverpool a su globalement régner en maitre dans sa zone, même s’il connait aussi des approximations dans les relances.

Saliba (4) : Il n’a pas fait un match époustouflant. Son placement a souvent été défaillant, comme sur l’égalisation belge. L’ex Marseillais est apparu en difficulté et a peiné de contenir Lois Openda.

Tchouaméni (4) : Un match assez moyen de la part du joueur du Real Madrid. Il n’a pas eu son influence habituelle, avec peu de choix judicieux fait balle au pied. Il a quand même ratissé quelques ballons en phase défensive. A un quart d’heure du terme, il s’est sacrifié pour la bonne cause en faisant faute comme dernier défenseur.

Manu Koné (5) : Il aurait pu inscrire son premier but en bleu, s’il n’y avait pas eu une faute de main de Kolo Muani au préalable. Cela aurait récompensé une prestation assez intéressante. Même si on le sent encore timide, le natif de Colombes marque incontestablement des points aux yeux de Deschamps.

Guendouzi (5) : Son début de match a été délicat, notamment dans ce rôle de relais entre le milieu et l’attaque. Mais progressivement et à l’image de toute son équipe, le Laziale est monté en puissance. Il a piqué des ballons et redistribué proprement. Camavinga (non noté) l’a remplacé. Le joueur du Real s’est contenté de gêner les assauts adverses en fin de match.

Dembélé (4) : Bien qu’aligné aux côtés de ses coéquipiers parisiens, il a été assez discret aux avant-postes. A peine s’est-il crée une occasion en 2e mi-temps après avoir remonté tout le terrain balle au pied. Physiquement, il est apparu en difficulté. Et on l’a connu plus inspiré dans ses dribbles. Il a dû céder sa place à Youssouf Fofana (non noté), pour des raisons tactiques.

Barcola (4) : Un début de partie intéressant et une suite nettement moins reluisante. L’ailier du PSG ne s’est pas caché, offrant constamment des solutions à ses coéquipiers. Mais à vouloir bien faire, il s’est compliqué la tâche. N’a pas toujours senti les bons coups. Il a été remplacé par Nkunku (pas noté), qui n’a pas eu trop de temps pour se mettre en évidence.

Kolo Muani (7) : Il jouait gros lors de cette rencontre et force est de reconnaitre qu’il n’a pas manqué à ses devoirs. Suppléant Thuram au pied levé, il a été le meilleur français sur le terrain. Très disponible et surtout efficace, avec deux buts inscrits, dont le second sur une magnifique tête. Son bon match ne s’est pas résumé à ce doublé. Il a usé les défenseurs adverses jusqu’à son remplacement par Thuram (non noté) dans les arrêts de jeu.