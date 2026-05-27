Koeman : « Veerman… Nous pouvons nous passer de ce fan club. »

Mercredi, lors de la conférence de presse dévoilant la liste définitive des Pays-Bas pour la Coupe du monde, Ronald Koeman a salué les qualités de Mats Wieffer et Marten de Roon. Le sélectionneur national présente ces deux milieux de terrain comme des « joueurs de sélection idéaux ».

Interrogé sur la personnalité de ces deux joueurs, souvent perçus comme des surprises dans la liste des 26 pour le prochain Mondial, il précise :

« Ils acceptent leur rôle et continuent à insuffler de l’énergie au reste du groupe », précise Koeman. « En plus, ils sont fiables dans leurs actes. Et je m’en tiens là pour ces deux joueurs. »

« Et Veerman… On peut laisser tomber ce fan club », ajoute le sélectionneur en référence à la polémique autour du milieu du PSV. Koeman n’a plus convoqué Veerman après l’Euro 2024, répétant que le joueur du PSV n’était pas dans ses plans. Ce dernier a récemment exprimé sa déception face aux propos du sélectionneur.

Satisfait de son groupe, il admet toutefois qu’un petit coup de projecteur de temps en temps pourrait raviver l’intérêt : « J’ai déjà expliqué que j’avais l’expérience d’un effectif de 24 joueurs. Il arrive que le staff doive mieux prendre en charge ceux qui jouent peu. C’est une question d’attention et d’énergie. Ça marche dans les deux sens. »

Le sélectionneur ne compte pas suivre de trop près les médias pendant la Coupe du monde. « Comme lors de l’Euro. À l’époque, je recevais encore de temps en temps un message qui me faisait penser : oui, allez-y. Je n’ai pas envie de négativité, car cela distrait. Et c’est normal. Si j’avais été à votre place, je n’aurais pas compris certaines choses non plus. »