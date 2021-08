Koeman sous le charme de Depay

Memphis Depay a été déçu du nul contre l'Athletic Bilbao samedi, mais a fait l'objet d'éloges de la part de l'entraîneur de Barcelone Ronald Koeman.

Ronald Koeman n'avait rien à redire après le nul de son équipe face à l'Athletic Bilbao samedi soir, et a fait l'éloge de son équipe de combattants et de Memphis Depay en particulier.

Depay a marqué son premier but officiel pour le club à 15 minutes de la fin à San Mamés pour égaliser suite à l'ouverture du score d'Iñigo Martínez et ramener un point du pays Basque.

L'international néerlandais est devenu le premier joueur du Barça à être impliqué dans des buts lors de chacune de ses deux premières apparitions en Liga (un but, une passe décisive) depuis que Cesc Fàbregas et Alexis Sánchez ont tous deux réalisé l'exploit en 2011-12.

Pourtant, Depay aurait pu ajouter à son bilan s'il n'avait pas gâché la meilleure de ses trois occasions à quatre minutes de la fin.

"J'aurais pu marquer deux buts", a-t-il déclaré à Barça TV. "En fin de compte, je l'ai fait avec la gauche. Je suis très content d'avoir marqué, d'avoir marqué mon premier but, mais déçu de ne pas avoir marqué la deuxième occasion que j'ai eue."

Koeman était cependant satisfait de Depay, ajoutant: "Il a marqué un grand but et a eu une occasion pour un autre. Nous devons souligner l'attitude de l'équipe après avoir pris un but. Memphis a de l'efficacité, de la vitesse, de la force. C'est un grand joueur, c'est pourquoi nous l'avons signé. Il faut avoir de la personnalité, ici."

Malgré l'occasion tardive de Depay, le Barça n'a guère dominé les débats. Les Catalans avaient profité de 67,3% de la possession de balle, mais ont réussi seulement neuf tentatives contre les 16 de l'Athletic.

"Au départ, nous manquions de calme et de la capacité de trouver le joueur libre", a déclaré l'entraîneur. "Nous avons fait des erreurs et nous n'avons pas pu sortir. Petit à petit, nous sommes entrés dans le match, nous avons bien réagi après le 1-0 et au final nous étions meilleurs. Nous pouvions même gagner, mais peut-être que cela aurait été trop."