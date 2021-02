Barça, Koeman rappelle à l'ordre Piqué

L'entraineur du Barça, Ronald Koeman, a prévenu Gérard Piqué qu'il devrait peser ses mots lorsqu'il critique les arbitres en Espagne.

Ronald Koeman a réprimandé Gerard Pique pour ses commentaires sur les préjugés pro-Real Madrid parmi les arbitres du pays après qu'il ait été confirmé que le défenseur faisait l'objet d'une procédure disciplinaire.

Les propos de l'expérimenté défenseur central vétéran doivent être examinés par la Fédération espagnole de football pour déterminer s'il a enfreint les règles sur le respect impartial des arbitres. S'il est reconnu coupable, le vétéran des Blaugrana pourrait faire face à une suspension importante, portant un coup supplémentaire à l'équipe de Koeman alors que celle-ci continue de faire face à des difficultés sur la scène nationale et européenne.

Plus tôt ce mois-ci, Piqué a fait la une des journaux en suggérant que la majorité des arbitres de la Liga entretiennent un parti pris inconscient envers les clubs basés à Madrid car ils sont originaires de la région. "L'autre jour, un ancien arbitre a déclaré que 85% des arbitres venaient de Madrid", a déclaré Pique dans une interview à Post United. "Comment ne vont-ils pas siffler en faveur de Madrid? Même inconsciemment, comment ne vont-ils pas donner plus pour un côté que pour l'autre? Je respecte le professionnalisme des arbitres et je sais qu'ils essaient de faire de leur mieux, mais quand un moment de doute survient ..."

Koeman met en garde Piqué

Avec la nouvelle que la RFEF a ouvert une enquête sur le défenseur central, Koeman a indirectement averti l'ancien joueur de Manchester United lors de sa conférence de presse d'avant-match avant le duel des Blaugrana face à Alaves. "C'est mon problème s'ils sanctionnent à cause de ces déclarations", a déclaré l'ancien sélectionneur néerlandais, avant d'ajouter, "mais il a suffisamment d'expérience pour dire ce qu'il veut. Mais vous devez faire attention parce que, [même] avec peu [de recul], ils peuvent vous créer un problème. Si vous devez critiquer, faites-le avec respect pour qu'ils ne puissent rien vous faire."

Koeman a quant à lui refusé de se projeter sur la rencontre de la semaine prochaine en Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain, soulignant que chaque match est vital à ses yeux. "Le match de demain est plus important que le PSG [en ce moment]. Nous abordons match par match et il est important de gagner avant le match de mardi", a-t-il confié.