Le PSV a conclu en beauté la semaine de célébrations qui a suivi le sacre national en s’imposant 2-0 sur la pelouse du Sparta Rotterdam. Au stade Het Kasteel, les Eindhovenais n’ont jamais levé le pied et ont dicté leur loi sans jamais être réellement inquiétés. Guus Til, en homme-clé de cette rencontre, a aussitôt affirmé que la soif de victoires restait intacte.

Le milieu de terrain a souligné qu’il refusait de terminer la saison en roue libre. « Personnellement, je voulais appuyer sur le champignon et prouver que nous sommes les meilleurs », a-t-il déclaré après la rencontre. Selon lui, le PSV a réalisé une prestation solide et aurait pu plier le match dès l’entame.

Malgré les festivités des derniers jours, les Brabançons sont apparus frais et affûtés, et Til n’a jamais perçu le moindre relâchement dans l’attention collective. « Je veux rejouer dès le prochain match et continuer à gagner. Je nous ai trouvés plutôt bons, en fait. »

Selon lui, être sacré si tôt n’altère pas la concentration ; au contraire, cela sert de motivation supplémentaire pour continuer à dominer chaque rencontre : « Quand on est champion si tôt, on peut faire la fête chaque semaine. Je veux tout gagner. »

À Rotterdam, le PSV devait se passer de Joey Veerman et Jerdy Schouten, entre autres, mais cela n’a posé aucun problème. « Pour moi, c’est sympa quand Joey est là, il sait bien faire passer les ballons, mais les gars qui l’ont remplacé aujourd’hui étaient bons aussi. »

Selon lui, le PSV n’a jamais été mis en danger : l’équipe s’est créé assez d’occasions pour plier le match avant la mi-temps. « On n’a jamais été en difficulté et on aurait dû mener 0-3 à la mi-temps. C’était parfois épuisant, car on jouait en un contre un », conclut-il.

Le match a basculé dès son entame : le PSV s’est vu refuser un but pour une main supposée de Til. « Sur le moment, j’ai cru que le ballon avait été touché par un autre, mais j’accepte la décision. J’ai fait l’innocent, a-t-il expliqué avec un sourire.

Interrogé sur ses perspectives avec l’équipe nationale néerlandaise et la Coupe du monde à venir, il confirme avoir échangé avec le sélectionneur et Joey Veerman : « J’ai eu un appel, tout comme Joey. » Sans dévoiler le contenu de la conversation, il garde espoir d’obtenir une nouvelle chance avec les Oranje : « Je sens qu’il y a encore des opportunités. »