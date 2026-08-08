Ronald Koeman junior s’est montré critique après la surprenante victoire 2-1 de Telstar sur la pelouse du NEC concernant le traitement réservé au gardien par l’arbitre Martijn Vos pendant le match. Koeman a été sifflé par le public de Nimègue pour un supposé gain de temps et a également reçu un carton jaune dans les derniers instants.

Koeman a été averti à douze minutes de la fin parce que, selon Vos, il avait mis trop de temps à tirer un coup franc. Le gardien de Telstar a toutefois le sentiment qu’une attention particulière lui a été portée tout au long du match.

Le journaliste Milan van Dongen fait remarquer à Koeman, lors de leur entretien, qu’il choisissait parfois délibérément sur les six mètres un ballon placé un peu plus loin. « Si tu veux le dire comme ça… », a réagi Koeman devant la caméra d’ESPN. « Je trouve qu’on me cherche vraiment. Le public, l’arbitre… Je dois aller chercher ce ballon et lui commence déjà à compter. »

Dans le temps additionnel, Koeman a été confronté à une règle relativement nouvelle. Le NEC a obtenu un corner parce que le gardien avait, selon le corps arbitral, trop tardé à effectuer un six mètres.

« Tu comprends bien aussi que je ne vais pas sprinter », a réagi Koeman. « Il faut garder du rythme dans le jeu et je trouve que c’est une très bonne règle, mais il ne faut pas exagérer. Et ce carton jaune… »

Au moment où il a reçu son carton jaune, Bryan Linssen se trouvait encore trop près du ballon, selon Koeman. Le gardien estime donc que Vos n’aurait pas encore dû commencer à décompter le temps disponible à ce moment-là.

Koeman a ensuite reçu un message marquant de la part de l’arbitre. « Là, il me dit : “Je te conseillerais de réfléchir à la manière dont tu veux gérer ça cette saison.” Je trouve que c’est une réaction très étrange. »

Malgré ses critiques, Koeman ne veut pas trop s’attarder sur la prestation de Vos. « À part ça, il a très bien arbitré, disons-le comme ça », a souri le gardien, qui a ramené trois points de Nimègue avec Telstar. « Au final, on a les trois points, donc ça m’est égal maintenant. »