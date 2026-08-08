Vous avez plus de 18 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

Goal.com
En direct€50
Ronald Koeman juniorImago
Jeroen van Poppel

Traduit par

Koeman junior profondément contrarié par ces propos de l’arbitre Vos

NEC Nimégue vs Telstar
NEC Nimégue
Telstar
Eredivisie
R. Koeman

Ronald Koeman junior s’est montré critique après la surprenante victoire 2-1 de Telstar sur la pelouse du NEC concernant le traitement réservé au gardien par l’arbitre Martijn Vos pendant le match. Koeman a été sifflé par le public de Nimègue pour un supposé gain de temps et a également reçu un carton jaune dans les derniers instants.

Koeman a été averti à douze minutes de la fin parce que, selon Vos, il avait mis trop de temps à tirer un coup franc. Le gardien de Telstar a toutefois le sentiment qu’une attention particulière lui a été portée tout au long du match.

Le journaliste Milan van Dongen fait remarquer à Koeman, lors de leur entretien, qu’il choisissait parfois délibérément sur les six mètres un ballon placé un peu plus loin. « Si tu veux le dire comme ça… », a réagi Koeman devant la caméra d’ESPN. « Je trouve qu’on me cherche vraiment. Le public, l’arbitre… Je dois aller chercher ce ballon et lui commence déjà à compter. »

Dans le temps additionnel, Koeman a été confronté à une règle relativement nouvelle. Le NEC a obtenu un corner parce que le gardien avait, selon le corps arbitral, trop tardé à effectuer un six mètres.

« Tu comprends bien aussi que je ne vais pas sprinter », a réagi Koeman. « Il faut garder du rythme dans le jeu et je trouve que c’est une très bonne règle, mais il ne faut pas exagérer. Et ce carton jaune… »

Champions League Qualification
NEC Nimégue crest
NEC Nimégue
NEC
Olympiakos Pirée crest
Olympiakos Pirée
OLY
Eredivisie
Telstar crest
Telstar
TEL
Sparta Rotterdam crest
Sparta Rotterdam
SPA

Au moment où il a reçu son carton jaune, Bryan Linssen se trouvait encore trop près du ballon, selon Koeman. Le gardien estime donc que Vos n’aurait pas encore dû commencer à décompter le temps disponible à ce moment-là.

Koeman a ensuite reçu un message marquant de la part de l’arbitre. « Là, il me dit : “Je te conseillerais de réfléchir à la manière dont tu veux gérer ça cette saison.” Je trouve que c’est une réaction très étrange. »

Malgré ses critiques, Koeman ne veut pas trop s’attarder sur la prestation de Vos. « À part ça, il a très bien arbitré, disons-le comme ça », a souri le gardien, qui a ramené trois points de Nimègue avec Telstar. « Au final, on a les trois points, donc ça m’est égal maintenant. »

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google