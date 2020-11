Koeman donne des nouvelles rassurantes de Messi

Le coach du Barça a assuré que son joueur vedette s'est bien reposé après avoir manqué le dernier match des Blaugrana.

Ronald Koeman estime que Lionel Messi s'est bien reposé avant le rendez-vous de Barcelone à domicile contre Osasuna, mais Sergino Dest lui est douteux pour ce match après avoir reçu un coup.

Les Blaugrana ont dû faire sans leur capitaine emblématique lors du duel contre Kiev en milieu de semaine en . Ils ont finalement remporté ce match sans avoir eu besoin de la magie de Messi, avec une victoire 4-0 qui les a qualifiés pour les 8es de finale de la Ligue des Champions.

Le sextuple Ballon d’Or sera cependant de retour dans les petits papiers Koeman pour le match de la de ce dimanche, le Barça ayant besoin de se relancer sur la scène nationale. "Je pense qu'il s'est bien reposé, comme [Frenkie] De Jong", a déclaré Koeman aux journalistes lorsqu'il a été interrogé sur son taulier. "Ils avaient tout joué avec Barcelone et leur équipe nationale jusque-là. Ils ne pouvaient pas continuer comme ça et c'est pourquoi nous les avons laissés à la maison. J'espère qu'ils sont frais et qu'ils ont de l'énergie contre Osasuna."

Alors que Messi aura un rôle de premier plan à jouer dimanche, il reste à voir si Dest sera en mesure de tenir sa place lors de cette partie. L'international américain a eu un impact positif sur le flanc droit de la défense à la suite de son arrivée de l' , mais le joueur de 20 ans se plaint d'un souci musculaire. Il a été inclus dans le groupe des 21 de Koeman, mais aucun risque inutile ne sera pris sur lui. "Ce n'est pas grave parce que Dest s'est entraîné [samedi] mais il est revenu vraiment fatigué après le match contre Kiev et il a eu des problèmes [musculaires]", a confié Koeman. "Nous ne prendrons pas de gros risques avec lui car à son poste, nous avons beaucoup de joueurs blessés. S'il va bien, il commencera; si nous avons des doutes, il ne commencera pas".

A noter que lors de ce match face à Pampelune, Koeman fêtera ses 100 jours sur le banc des Blaugrana. Il est réticent à juger son bilan jusqu'à présent, avec beaucoup de travail acharné à venir. Le Néerlandais a déclaré: "Je ne me donne aucune note. Je suis devenu l'entraîneur de ce grand club. C'est une période délicate. Nous devons travailler dur et changer les choses quand il le faut. J'ai eu 100 jours plus détendus en tant qu'entraîneur d'autres clubs, c'est sûr, mais je suis content."

«Covid nous a également limités. Nous avons sept matchs avant la fin de l'année et le moment est venu de réagir en championnat, a-t-il clamé. Nous devons réduire l'écart avec les équipes du sommet. Si nous sommes dans un jeu où il y a intensité et rythme, nous sommes très bons. Parfois, notre niveau baisse et nous sommes distraits sans le ballon. Nous devons jouer avec plus d'intensité. Ce n'est pas facile de savoir ce qui se cache derrière les différences entre la Ligue des champions et la . Il se pourrait que [en Liga] nos adversaires jouent plus défensivement et, en Europe, ils soient plus ouverts. Mais à la fin de la saison, nous pourrons dire ce qui s'est passé. L'équipe n'a vraiment pas mérité de perdre autant de points. Nous avons plus confiance en Ligue des champions. »

Le Barça se rendra sur le terrain contre Osasuna qui était dans la moitié inférieure du tableau de la Liga, avec seulement 11 points en huit matchs.