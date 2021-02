Koeman dévoile la note qu'il donne au Barça

Ronald Koeman a répondu aux questions des médias avant la demi-finale aller de la Copa del Rey de demain contre Séville.

Le match débute à 21h00 au Sánchez Pizjuán. Et ronal Koeman n'a éludé aucun sujet en conférence de presse, ca mardi.

L'objectif est d'obtenir un but à l'extérieur?

"En regardant les résultats récents, Séville et nous-mêmes avons remporté nos derniers matchs. Nous devons obtenir un bon résultat dès le match aller. Nous savons bien qu'ils nous connaissent. Je pense que ce sera un super match."

Trois joueurs ont succombé aux blessures : Dest, Pjanic et Braithwaite. Comment allez-vous gérer cela ?

"Les joueurs ont été exclus du groupe parce qu'ils ne sont pas en bonne forme physique. Je préfère prendre des joueurs en pleine forme. Ce n'est pas le moment de prendre plus de risques. Nous manquons de personnel, nous avons beaucoup de joueurs blessés, huit ou neuf, mais il y a toujours une solution à chaque problème. De Jong pourrait être une option en défense centrale? Si nous mettons Frenkie à l'arrière, nous perdrons quelque chose au milieu de terrain. Si nous pouvons aligner un défenseur central, ce serait la meilleure option"

Vous avez dit que c'était un manque de respect de la part de Paris de parler de Leo Messi. Rudi García a dit la même chose à propos de Memphis Depay. Considérez-vous cela comme une attaque?

"Je ne sais pas pourquoi ils le font. S'ils veulent parler de Leo ou de son avenir, laissez-les parler. Maintenant, l'entraîneur de Lyon semble aimer apparaître dans les journaux et veut faire la Une. Rudi García n'est pas important pour moi. Je dois préparer mon équipe pour les matchs qui restent; après cela, nous verrons ce qui se passe."

Gagner la Copa del Rey en ferait une bonne année pour Barcelone?

"Il est difficile de répondre à cela et de dire ce que serait une bonne année pour le Barça. Nous aspirons à tout gagner chaque année, mais nous avons eu des problèmes de blessures et il semble que nous ne faisons que survivre. Je veux mettre en évidence la mentalité de l'équipe et le caractère des joueurs. Nous manquons de concurrence dans les postes mais nous avons de la qualité. Ce que nous avons fait, compte tenu des blessures que nous avons et des déplacements que nous devons faire ... Je donnerais à l'équipe 10 sur 10 pour le moment.

Pensez-vous que Messi est le plus grand joueur de tous les temps?

"C'est toujours difficile car nous parlons de différentes époques dans le jeu, mais ce que Messi a fait est incroyable. Le nombre de buts qu'il a marqués, les trophées qu'il a remportés ... Je n'ai pas regardé le Super Bowl parce que je ne regarde pas beaucoup la télévision. Mais Messi est le plus grand du football. C'est difficile à comparer avec des joueurs comme Cruyff, Pelé et Maradona, mais d'après ce que j'ai vu de Messi au cours des 15 dernières années, il est le meilleur."