Koeman : "Cette équipe n'est pas au niveau requis"

Ronald Koeman a évoqué le niveau de son équipe après le dernier match de la saison.

Ronald Koeman a terminé la saison 2020/21 avec déception, bien que Barcelone ait réussi une courte victoire 1-0 sur Eibar lors de la dernière journée de la campagne.

L'avenir du Néerlandais est toujours en suspens et il est plus susceptible de se retrouver au chômage cet été que de continuer au club, mais il ne pense pas que l'équipe actuelle du Camp Nou soit à la hauteur de la stature de Barcelone. "L'équipe était assemblée au moment où nous sommes arrivés", a déclaré Koeman après le match d'Eibar.

"La seule signature que nous avons faite était [Sergino] Dest. L'équipe n'est pas complètement au niveau que nous voulons à Barcelone. Beaucoup de gens au club pensent de cette façon. Nous voulons améliorer l'équipe. Il y a des joueurs plus âgés qui se sont montrés d'un niveau pour jouer pour l'équipe, et des joueurs plus jeunes qui ont besoin d'expérience pour être de meilleurs joueurs."

"Pour être meilleurs, nous devons être plus efficaces devant. Nous avons beaucoup marqué, mais le pourcentage de chances que nous prenons est inférieur à ce qu'il devrait être à Barcelone."

En raison de sa rencontre avec Joan Laporta peu de temps après la fin de la saison, Koeman pense qu'il a encore un avenir au club. "Je ne pense pas que ce soit mon dernier match", a déclaré Koeman.

«J'ai un contrat. "Je ne sais pas, mais vous en parlez [tous] beaucoup. Je suis calme. Si le club veut faire un changement, alors il doit me parler." Dans l'ensemble, le Néerlandais se réjouit de ce qu'il a vu de ses joueurs au cours de la dernière année, même s'il sait qu'il y a encore du travail à faire.

"Nous nous sommes battus en 2021", a déclaré Koeman. "Mais nous avons perdu deux ou trois matchs importants. "Nous avons une équipe jeune mais nous avons grandi. C'est largement positif. Nous voulons tout gagner, mais vous ne pouvez pas toujours le faire."

L'Atletico Madrid a terminé la saison en tant que champion, battant le Real Valladolid 2 à 1 lors de la dernière journée.