Koeman adresse une nouvelle fois un message des plus clairs à Joey Veerman

Le sélectionneur national Ronald Koeman dévoilera sa liste définitive de 26 joueurs pour la Coupe du monde le 27 mai, comme annoncé cette semaine. En amont, le technicien néerlandais a déjà transmis à la FIFA une pré-liste de 55 noms, selon les informations publiées vendredi par lejournal De Telegraaf.

Les internationaux figurant sur cette liste ont été informés par e-mail. Selon le quotidien, Joey Veerman ne fait pas non plus partie des 55 joueurs que Koeman envisage pour la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Le milieu du PSV, qui n’a plus été appelé après son match difficile contre l’Autriche à l’EURO 2024, reste bloqué à seize sélections depuis près de deux ans.

Le Volendamais, complètement écarté par Koeman, a d’ailleurs reçu un message sans équivoque : « J’ai expliqué à Joey qu’il n’était ni mon premier ni mon deuxième choix au poste de milieu gauche. Si tout le monde est en forme, il ne sera pas sélectionné pour la Coupe du monde », a tranché le sélectionneur.

Même la blessure grave de son coéquipier Jerdy Schouten ne modifie pas sa situation. Au PSV, seul Guus Til conserve un mince espoir de figurer dans la liste finale.

Koeman a récemment enregistré le forfait de Xavi Simons et a rayé vendredi le nom de Matthijs de Ligt de sa liste. Jurriën Timber et Memphis Depay sont contraints à une course contre la montre pour être prêts avant le début de la Coupe du monde.

Les Néerlandais entameront la Coupe du monde le 14 juin face au Japon, avant d’affronter la Suède le 20 juin et la Tunisie le 26 juin.