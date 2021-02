Koeman accepte la position de Barcelone sur l'accord sur Eric Garcia

Les Blaugrana avaient espéré accueillir un visage familier dans leurs effectif en janvier, mais le défenseur reste à Manchester City pour le moment.

Ronald Koeman a accepté la décision du FC Barcelone de ne pas prendre Eric Garcia de Manchester City pendant le mercato hivernal, dit Joan Laporta, tout le monde au Camp Nou étant conscient qu'il n'est pas en mesure de recruter pour le moment. Les événements hors terrain conspirent contre les Blaugrana, qui ont révélé qu'ils avaient maintenant 1,2 milliard d'euros de dette tout en étant également sans président permanent après avoir vu le départ de Josep Maria Bartomeu et les élections de janvier reportée.

En conséquence, le Barça a été empêché de ramener Garcia dans son effectif au cours de l'hiver, le défenseur très apprécié par les Catalans restant à Manchester City pour l'instant alors qu'il termine son contrat en fin de saison. Toutefois, Ronald Koeman aurait aimé pouvoir compter sur lui dès le mois de janvier, d'autant plus que le Barça connaît une pénurie en défense avec plusieurs blessés depuis quelques semaines dont Gerard Piqué.

Le candidat à la présidence du FC Barcelone, Joan Laporta a apprécié l'attitude de Ronald Koeman qui n'a pas râlé à ce sujet lorsqu'il a compris qu'il ne pourrait pas compter sur Eric Garcia dans l'immédiat, dans une interview accordée à Tot Gira : "Ronald Koeman était impeccable quand il était avec nous. Il a compris le raisonnement derrière ne pas signer Eric Garcia. C'était pour la cohérence sportive et financière, et parce que les statuts disent que ce n'est pas possible (pour le club de faire des signatures sans président en place)".

Garcia déjà d'accord avec le Barça

L'article continue ci-dessous

Goal a appris que Garcia avait un accord avec le FC Barcelone en place, avec des conditions personnelles débattues concernant un retour au Camp Nou pour le défenseur central de 20 ans. Il verra son contrat actuel au stade Etihad expirer cet été, lui permettant de retourner à ses racines catalanes. Si cette décision est prise, alors l'international espagnol au fort potentiel quittera le football anglais après quatre ans dans l'effectif de Manchester City.

Barcelone a retrouvé son élan sur le terrain ces derniers temps, avec les efforts de Lionel Messi et de ses coéquipiers les hissant à la deuxième place de la Liga - à sept points de retard sur le leader de l'Atletico Madrid tandis que les Rojiblancos ont deux matchs en moins. Les trophées majeurs sont de retour dans la ligne de mire des Catalans, avec des titres en Copa del Rey et en Ligue des champions également sur envisageable puisque le club est toujours en lice, mais il y a un certain nombre de problèmes à résoudre en Catalogne.

Les élections présidentielles auront finalement lieu le 7 mars, après avoir obtenu l'autorisation là-bas, et abordé la question de l'avenir de Messi - alors que son contrat s'achève en juin et qu'il sera selon toute vraisemblance agent libre - tout en alignant d'éventuelles recrues estivales seront des questions qui nécessitent une attention urgente sur la longue liste du futur président du FC Barcelone.