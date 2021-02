Betis - Barça (2-3), le Barça s’impose dans la douleur

Le Barça a eu fort à faire ce dimanche sur le terrain du Betis. Mais, les Catalans ont su s’en sortir grâce à l’apport de leurs remplaçants (3-2).

Le FC Barcelone a aligné ce dimanche son sixième consécutif en Liga. Comme souvent ces derniers temps, l’équipe catalane a dû puiser dans ses réserves pour faire le plein de points. Ce sont deux remplaçants qui lui ont permis de sortir victorieux de cette partie. Trinçao, auteur du but décisif à la 87e, et un certain…Messi.

Messi a rallumé la lumière

Il a en effet fallu attendre l’entrée en jeu de Messi (57e) pour voir les Barcelonais redresser la tête. Auparavant, ils ont proposé une bien pâle copie et il n’y avait, de fait, rien d’illogique à ce qu’ils se retrouvent menés au score à la pause. Borja Iglesias est venu les punir pour leurs lacunes à la 38e, en exploitant une passe d’Emerson. Durant cette première période, les Blaugrana n’ont rien montré offensivement. Leur seule opportunité aux avant-postes a été l’œuvre de Clément Lenglet. A la 29e, l’international français a manqué d’ouvrir le score d’une reprise de la tête.

Ceux qui contestaient le fait qu’il y a une équipe du Barça avec Messi et une autre sans ont dû ravaler leur jugement. Incorporé à la 57e minute, l’Argentin a fait mouche seulement deux minutes après. La Pulga a remis les pendules à l’heure d’un tir croisé du gauche à l’entrée de la surface, à la réception d’un service d’Ousmane Dembélé.

Cette égalisation a scié les jambes des Andalous, d’autant plus qu’ils venaient de manquer le break. A la 56e minute, Juanmi, bien lancé par Nabil Fekir, n’a pas réussi à contourner Marc André Ter Stegen alors qu’il était en position favorable pour conclure.

Le Barça s’en sort bien

A 1-1, la confiance a changé de camp et le Barça a mis la pression sur son adversaire jusqu’à réussir à planter un second. Messi, encore lui, s’est retrouvé au départ de l’action, en distillant une jolie offrande à Jordi Alba. Ce dernier pouvait ensuite servir Antoine Griezmann au premier poteau. Le Français a raté son geste, mais le défenseur qui le couvrait, en l’occurrence Victor Ruiz, s’est chargé de pousser le cuir au fond à sa place. Fautif sur le coup, l’ancien défenseur de Valence s’est cependant rattrapé sept minutes plus tard en cueillant d’une puissante tête un coup franc de Fekir. Les Verdiblancos revenaient dans la partie et ce n’était pas immérité. A la 84e, ils auraient même pu reprendre l’avantage sans une intervention salvatrice de Ter Stegen.

Le Betis pensait dès lors s’en sortir avec au moins un point, mais c’était sans compter sur Trincao. L’ancien benfiquiste a offert le succès aux siens à la 87e. Après avoir récupéré le cuir dans les pieds d’un adversaire, il a décoché un magnifique tir du gauche en pleine lucarne. Un but sublime pour un dénouement plus qu’heureux pour les visiteurs. En tremblant, le Barça parvient donc à suivre le rythme et rester à la hauteur du Real au classement.