Kobbie Mainoo de plus en plus loin de l'OM

L'entraîneur Antonio Conte souhaiterait ardemment obtenir le prêt du joueur de 20 ans afin de pallier la crise qui frappe son milieu de terrain, déjà fragilisé par les absences de Frank Anguissa, Kevin De Bruyne et Billy Gilmour.

La situation au Stadio Diego Armando Maradona est passée de gérable à critique en quelques semaines. Conte, dont l'équipe lutte actuellement pour conserver son titre de champion de Serie A, voit son entrejeu décimé par une série de blessures. Le dernier coup dur est la grave lésion à la cuisse d'Anguissa, contractée en sélection, qui le tiendra éloigné des terrains pour une durée indéterminée.

Ce nouveau revers s'ajoute à l'absence prolongée de la légende de Manchester City, Kevin De Bruyne, victime d'une grave déchirure musculaire en octobre, et à l'indisponibilité de Gilmour. Stanislav Lobotka étant lui aussi incertain, Conte se retrouve avec un effectif squelettique au milieu de terrain. L'entraîneur sait que s'appuyer uniquement sur Scott McTominay et des joueurs de complément comme Michael Folorunsho n'est pas viable si Naples veut être compétitif sur plusieurs tableaux, ce qui rend un renfort en janvier absolument indispensable.

Alors que Naples a désespérément besoin de joueurs, Mainoo cherche désespérément une porte de sortie. La saison 2025-2026 de l'international anglais a été un véritable cauchemar sous les ordres du nouvel entraîneur de Manchester United, Ruben Amorim. Malgré ses performances remarquables en club et en sélection en 2024, le joueur de 20 ans a été complètement écarté cette saison, n'ayant pas été titularisé une seule fois en Premier League depuis août, Amorim préférant l'expérience de Casemiro et Bruno Fernandes.

La frustration a atteint son paroxysme la semaine dernière lorsque Mainoo est resté sur le banc lors du match nul 1-1 contre West Ham, poussant la légende de Manchester United, Paul Scholes, à dénoncer publiquement le traitement réservé au jeune joueur par Amorim, le qualifiant de « connerie ». Alors que la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord approche à grands pas, Mainoo sait qu'il ne peut pas se permettre de passer six mois de plus sur le banc. Selon des sources proches du joueur, il serait « profondément frustré » et prêt à demander un départ temporaire pour sauver sa saison et ses ambitions internationales.