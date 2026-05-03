Kluivert clarifie sa position sur le championnat saoudien à Koora

L’ancien sélectionneur des Pays-Bas, Patrick Kluivert, a exprimé son souhait de rester à la tête de l’équipe d’Indonésie malgré l’élimination des qualifications pour la Coupe du monde 2026.

Âgé de 49 ans, il avait pris les commandes de la sélection indonésienne à un moment crucial l’an dernier et dirigé l’équipe durant les qualifications asiatiques pour la Coupe du monde.

Bien qu’il ait mené les siens jusqu’au quatrième tour (barrages asiatiques), il s’est finalement incliné face à l’Arabie saoudite et à l’Irak.

« Mes expériences d’entraîneur précédentes ont été formidables », a-t-il déclaré à Koora. « Je pense qu’Adana a fait un très bon travail dans le choix des joueurs et de la composition de l’équipe. Ce fut une expérience formidable en Turquie ; nous avons obtenu de très bons résultats contre de grandes équipes, ce qui est vraiment unique. »

Il a ajouté : « Mon passage en Indonésie a été très enrichissant. Malgré la non-qualification pour la Coupe du monde, j’aurais aimé poursuivre l’aventure afin de bâtir un projet solide et durable avec cette sélection. »

Interrogé sur un éventuel engagement dans la région, et plus particulièrement au sein de la Saudi Pro League, il a répondu : « Le championnat saoudien représente bien sûr une opportunité majeure et séduisante pour tout entraîneur. De nombreux joueurs de renom s’y sont déjà exilés. Si l’occasion de travailler en Arabie saoudite se présente, je resterai toujours à l’écoute des propositions. »

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Dans son entretien avec Koora, Kluivert prédit le vainqueur du Clásico et de la Ligue des champions.

Interrogé sur un éventuel départ de ses fils en Arabie saoudite, il a répondu : « Shain n’a que 18 ans, c’est encore un peu tôt pour lui. Quant à Justin et Robin, cela pourrait devenir une option dans un avenir proche. Si une opportunité s’ouvre pour eux en Arabie saoudite, ce serait évidemment une formidable chance. Après tout, de nombreux joueurs s’y sont déjà engagés. »

Kluivert est père de quatre fils : Shain, qui évolue dans les équipes de jeunes du FC Barcelone, Justin, sous les couleurs de Bournemouth, Robin, à l’Olympique de Marseille, et Quincy, actuellement sans club.

L’ancienne star néerlandaise a déjà dirigé les sélections de Curaçao (de mars 2015 à juin 2016) et de l’Indonésie (de janvier à octobre 2025), ainsi que celles des Pays-Bas et du Cameroun en tant qu’adjoint (respectivement d’août 2012 à juillet 2014 et d’août 2018 à juillet 2019). (août 2018-juillet 2019), puis dirigé le club turc Adana Demirspor (juillet-décembre 2023).

Retrouvez l’intégralité de l’interview de Kluivert sur Koora.