Liverpool, Klopp : "Trois buts incroyables"

Les Merseysiders ont disposé de West Ham ce dimanche. Leur coach a aimé la prestation fournie, mais surtout les buts marqués.

Jurgen Klopp était ravi de la performance de Liverpool lors de la victoire 3-1 de dimanche contre West Ham, jugeant les trois buts inscrits comme "incroyables".

Après une première mi-temps sans but, les Reds ont débloqué la situation juste avant l'heure de jeu grâce à Mohamed Salah, qui a reçu le ballon de Curtis Jones. L'Egyptien a évité Aaron Cresswell et l'a envoyé au-delà.

Lukasz Fabianski.

Salah a frappé à nouveau 11 minutes plus tard quand Liverpool terrassait West Ham sur un contre et qu'il s'est retrouvé à la conclusion. Georginio Wijnaldum a bouclé le score à six minutes du terme, réduisant la frappe tardive de Craig Dawson pour West Ham à une simple consolation.

Le résultat a mis fin à la séquence de quatre victoires consécutives de West Ham en Premier League et Klopp était ravi de la façon dont son équipe a maitrisé son hôte du jour. "C'était un super match, un match très sérieux, très contrôlé contre une équipe en belle forme", a-t-il déclaré à Sky Sports. "Nous n'avons pas suffisamment créé d'opportunités en première période. Nous avons fait de petits ajustements à la mi-temps et cela a payé. Nous avons marqué trois buts incroyables."

"En première mi-temps, nous avions trois milieux de terrain de l'autre côté du ballon, donc Xhe"rdan Shaqiri a dû passer à l'envers, a poursuivi le coach allemand. Ces garçons forment un très bon groupe. Ils ne sont pas contents de ne pas réussir, de ne pas gagner, mais ils ont toujours la bonne attitude."

Liverpool se hisse à la troisième place du classement avec cette dernière victoire et revient à quatre points de City, bien que l'équipe de Pep Guardiola ait un match de plus à jouer.

Les champions en titre accueilleront Brighton à Anfield mercredi avant d'affronter City le 7 février.

West Ham, quant à lui, espère retrouver la voie du succès lors du déplacement à Aston Villa en milieu de semaine, suivi d'un voyage à Fulham samedi prochain.