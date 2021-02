West Ham - Liverpool (1-3), Salah et Liverpool imposent leur loi

Liverpool n’a pas failli à sa tâche, ce dimanche lors de sa visite à West Ham. Bien que chahutés, les Merseysiders l’ont emporté 3-1.

Liverpool a eu fort à faire ce dimanche face à l’une des équipes en forme de Premier League, en l’occurrence West Ham. Les débats ont été équilibrés au London Stadium, mais les champions d’Angleterre ont réussi l’emporter.

Les Reds ont su faire la différence au tableau d’affichage et pour cela ils peuvent remercier principalement. Alors qu’il n’avait pas encore marqué en 2021, l’Egyptien a retrouvé son efficacité, et a fait basculer la partie en faveur des siens grâce à deux coups d’éclair.

Le Pharaon a débloqué la situation à la 57e minute suite à un service de Curtis Jones. A l’entrée de la surface, il s’est ouvert le chemin du but grâce à une feinté, avant de décocher un tir enroulé du gauche. Lukasz Fabianski, le gardien des Hammers, ne pouvait que s’incliner alors qu’il avait tenu bon jusque-là.

Salah a fait plier les Hammers

Dix minutes plus tard, Salah remettait ça, et cette fois c’était en conclusion d’une merveille de contre. Alors que les Londoniens venaient de bénéficier d’un corner, les visiteurs ont remonté tout le terrain en quelques secondes et en trois touches seulement. Une longue transversale de Trent Alexander-Anrold a trouvé Xherdan Shaqiri sur le flanc droit, lequel remisait instantanément pour Salah d’un centre aérien. Ce dernier contrôlait du droit, avant de conclure avec brio du gauche.

Ca faisait 3-0 puis 4-0 à la 85e lorsque Giorginio Wijnaldum a parachevé la belle victoire des siens. Le Néerlandais a ponctué une remarquable séquence collective à une touche de balle, mettant accessoirement fin à tout suspense dans cette rencontre.

Au vu de la physionomie du match, le score final parait quelque peu sévère pour les Londoniens. La bande à Moyes, qui a réduit le score par Craig Dawson (87e), n’a pas démérité dans cette partie. Elle aurait même pu ouvrir le score à deux reprises. A la 24e minute, il a fallu le sauvetage de Robertson sur la ligne pour repousser une tentative de Benrahma. Et à la 56e, il y a eu une belle frappe de Michail Antonio qui a fini à côté.

En gagnant, Liverpool remonte sur le podium du classement de la PL, à quatre points du leader Man City. Henderson et ses coéquipiers chassent surtout définitivement les doutes qui sont nés de leur série de cinq matches sans le moindre succès. Les Reds sont bien de retour !