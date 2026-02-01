Klopp sous les ordres de Guardiola à City ?

Lijnders a passé plusieurs années à Liverpool avec Klopp, mais a décidé de rejoindre City l'été dernier lorsqu'on lui a proposé d'entraîner à l'Etihad Stadium.

Lijnders de retour au poste d'adjoint après un passage infructueux comme entraîneur principal.

Lijnders a rejoint Liverpool pour la première fois en 2014 en tant qu'entraîneur des jeunes, lorsque Brendan Rodgers était entraîneur principal. Il est ensuite devenu un membre important du staff de Klopp après la nomination de l'Allemand en 2015. Le Néerlandais a pris les rênes du NEC Nimègue, en deuxième division néerlandaise, au milieu de la saison 2017-2018, mais a été limogé à la fin de celle-ci. Il est ensuite retourné à Liverpool plus tard dans l'été, devenant l'adjoint de Klopp jusqu'au départ du légendaire entraîneur en 2024.

Après son départ de Liverpool, Lijnders a été nommé entraîneur du Red Bull Salzbourg pour la saison 2024-2025, mais il a été limogé en décembre de la même année en raison de mauvais résultats en Bundesliga autrichienne.

À l'été 2025, le poste d'entraîneur adjoint de Manchester City a été proposé à Lijnders, lui offrant la possibilité de travailler avec Guardiola en plus de son expérience avec Klopp. Cependant, la rivalité actuelle entre City et Liverpool a fait hésiter Lijnders, qui a donc demandé conseil à son ancien mentor à Anfield.

Interrogé par les journalistes sur la difficulté de sa décision, Lijnders a répondu : « Vous voulez une réponse politique ? Non, bien sûr que non. Dès l’appel de Pep, le sentiment qu’il m’a inspiré quant à ses projets pour l’équipe en me recrutant, la confiance qu’il m’accordait déjà avant même que nous en discutions, tout cela a grandement facilité ma décision.

« Mais on ne tourne pas le dos à dix ans de Liverpool aussi facilement. Je suis vraiment fier de rejoindre un club de cette envergure, qui a connu un tel succès ces dix dernières années, avec un entraîneur qui a marqué l’histoire du football. Quand j’ai parlé avec Jürgen, il a été très clair : “Si tu ne le fais pas, je prends le poste d’adjoint !”

« Mon passage à Anfield [la semaine prochaine] sera un moment particulier, peut-être plus particulier encore pour ma famille que pour moi. Mais mon objectif est de gagner et d’essayer de les battre. »