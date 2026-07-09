Klopp s'engage à diriger l'Allemagne jusqu'en 2030

L'Allemand Jürgen Klopp devrait bientôt prendre les commandes de la sélection nationale, en remplacement de Julian Nagelsmann, limogé après l'élimination prématurée de la Mannschaft lors de la Coupe du monde 2026.

L’équipe d’Allemagne a été éliminée dès les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, battue aux tirs au but par le Paraguay.

Contrairement à la Coupe du monde actuelle, la « Mannschaft » n’a pas réussi à passer la phase de poules lors des deux dernières éditions, en 2018 et 2022, alors qu’elle avait remporté le titre en 2014.

Depuis le départ de Nagelsmann, la Fédération allemande négocie avec Jürgen Klopp pour lui succéder.

Selon la chaîne « Sky Allemagne », Klopp signera un contrat courant jusqu’en 2030 s’il prend bien les commandes de la Mannschaft.

Les discussions finales entre la Fédération allemande et l’ex-coach de Liverpool doivent se tenir à New York ce week-end.

Selon la chaîne, son départ du poste de directeur du football international chez Red Bull est une simple formalité qui sera réglée dès la finalisation de l’accord avec la DFB.

Klopp a quitté son banc de Liverpool en fin de saison 2023-2024 avant de rejoindre Red Bull comme directeur du football international en janvier 2025.