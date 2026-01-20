Klopp répond clairement au Real Madrid

L'Allemand n'a plus entraîné depuis son départ de Liverpool en 2024 et, bien qu'il n'ait montré aucun signe de retour sur le banc, les propositions pour un poste d'entraîneur persistent. Le directeur mondial du football chez Red Bull s'est exprimé sur son avenir et sur la question de savoir s'il se considère comme un entraîneur de « classe mondiale ».

Suite au limogeage de Xabi Alonso du Real Madrid la semaine dernière, Klopp est de nouveau pressenti pour ce poste très convoité, malgré son poste chez Red Bull et la présence d'Álvaro Arbeloa sur le banc des Merengues. Après le départ d'Alonso, qualifié de décision « mutuelle » par le Real Madrid, le club madrilène l'a remercié pour ses services, malgré un passage à la tête de l'équipe d'à peine plus de six mois.

« Xabi Alonso aura toujours l'affection et l'admiration de tous les supporters madrilènes car il est une légende du Real Madrid et a toujours incarné les valeurs de notre club. Le Real Madrid restera toujours sa maison », ont déclaré les clubs dans un communiqué. « Notre club remercie Xabi Alonso et l'ensemble de son staff technique pour leur travail et leur dévouement durant cette période, et leur souhaite le meilleur pour la suite de leur carrière. »

Peu après, Alonso a publié une réponse élégante sur les réseaux sociaux.

« Cette étape professionnelle s'achève, et elle ne s'est pas déroulée comme nous l'aurions souhaité. Entraîner le Real Madrid a été un honneur et une responsabilité », a écrit Alonso sur Instagram. « Je remercie le club, les joueurs et surtout les supporters madrilènes pour leur confiance et leur soutien. Je pars avec respect, gratitude et la fierté d'avoir donné le meilleur de moi-même. »

Compte tenu du pedigree de Klopp et de ses succès au Borussia Dortmund et à Liverpool, il est fort probable qu'il soit toujours pressenti pour des postes d'entraîneur de haut niveau. Ce week-end, on a interrogé l'Allemand sur la situation délicate du Real Madrid à Santiago Bernabéu, une question qu'il a éludée avec humour.

Comme à son habitude, Klopp a éclaté de rire, sa marque de fabrique, avant d'ajouter poliment : « Oui, c'est génial. Peut-être que certains d'entre eux [au Real] ont regardé le match [de basket] (entre le Magic d'Orlando et les Grizzlies de Memphis) ce soir. »

Lundi, Klopp est allé plus loin, déclarant qu'il n'avait aucune envie de reprendre du service comme entraîneur dans un avenir proche. En fait, il pourrait même ne jamais y revenir.

« Je ne pense pas changer d'avis, mais je ne sais pas », a déclaré Klopp. « On fait construire une maison et ma femme voulait une immense salle des trophées. Il y en avait déjà une petite, et j'ai dit : "C'est suffisant, on sait combien de trophées on a, on n'en rajoutera pas." Ça peut paraître arrogant, mais je sais que je suis capable d'entraîner une équipe de football. Mais je n'en ai pas besoin jusqu'à la fin de mes jours. »