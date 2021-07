Babbel : "Klopp n'est pas sûr qu'il y ait un joueur pour Liverpool"

L'ancien défenseur de Liverpool a livré son explication concernant la discrétion de son ancien club sur le marché des transferts.

Liverpool semble avoir un "problème pour dépenser" alors que les rivaux de la Premier League alignent des transfuges de renom, estime Markus Babbel. L'ancien défenseur des Reds affirmant que Jurgen Klopp n'est pas "à 100% sûr qu'il y ait un joueur" pour lui dans les différents secteurs du jeu.

Le Français Ibrahima Konaté a déjà été rejoint la formation du nord-ouest d'Angleterre, avec un accord de 40 millions d'euros conclu avec le RB Leipzig. Il y a eu beaucoup de spéculations depuis, mais aucune autre recrue n'est venue renforcer LFC. Alors que les rivaux nationaux n'hésitent pas, eux, à dépenser beaucoup d'argent, le champion déchu ne bouge pas trop sur le mercato. Et Babbel n'est pas convaincu que Klopp investira massivement dans des cibles supposées au cours de la fenêtre actuelle.

"Les attaquants de Liverpool ont besoin de l'émulation"

L'ancien arrière latéral des Reds, s'exprimant en association avec NetBet, a déclaré à Goal: "Pour moi, le problème est que Liverpool ressemble au seul club anglais à avoir un problème de dépenses lié à la pandémie. Chelsea veut dépenser 150 millions de livres sterling (208 millions de dollars) pour Haaland, Manchester City veut dépenser beaucoup d'argent pour les joueurs, mais Liverpool est le seul club à examiner la situation financière. Si un joueur est disponible et que la somme n'est pas mirobolante, alors ils feront quelque chose".

Pour le champion d'Europe 1996, si Liverpool ne se renforce pas c'est parce que son coach n'en voit pas vraiment l'utilité : "Je ne sais pas si Jurgen Klopp est sûr à 100% qu'il y a un joueur pour Liverpool, mais il faut parfois anticiper car les joueurs ont besoin se battre pour leur place."

"Le problème la saison dernière était que tout le monde savait qu'ils jouaient, qu'ils aient bien joué ou non. Mo Salah, Roberto Firmino et Sadio Mané ont tous besoin d'être sous pression. Diogo Jota a apporté quelque chose de différent, et il a fini par être le meilleur attaquant et a été malchanceux de se blesser, a poursuivi Babbel. Il était de loin le meilleur attaquant, mais quand vous regardez Liverpool, ils ont eu beaucoup de blessures à chaque poste, ce qui n'a pas aidé. Une fois qu'ils seront tous revenus, je suis sûr qu'ils se battront pour le titre la saison prochaine. "