Klopp exprime son inquiétude quant au début de la Coupe du monde

L’entraîneur allemand Jürgen Klopp a fait part de sa vive déception après le match d’ouverture de la Coupe du monde 2026 entre le Mexique et l’Afrique du Sud, estimant que la rencontre n’avait pas atteint le niveau attendu pour un tel événement planétaire.

Invité comme consultant technique sur la chaîne allemande MagentaTV, l’ancien coach de Liverpool, du Borussia Dortmund et de Mayence a pointé du doigt les carences tactiques des deux formations, jugeant notamment que les Mexicains n’avaient pas été à la hauteur.

Pour lui, l’expulsion du défenseur César Montes a symbolisé les errements observés durant toute la rencontre : « Cette action résume le match. Le plan tactique était très pauvre et aucune des deux équipes n’a su élever son niveau de jeu. »

L’actuel directeur du football chez Red Bull a également pointé du doigt les lacunes défensives des deux formations, soulignant un manque d’organisation et de rigueur dans les placements, comme le rapporte le quotidien espagnol « AS ».

« Les deux équipes auraient dû faire preuve de plus de cohésion en défense. Les distances entre le joueur engagé dans le duel et le joueur suivant capable d’intervenir étaient trop importantes, ce qui a créé de vastes espaces dont les joueurs ont profité à plusieurs reprises. »

Selon lui, l’expulsion de Montes a mis en lumière une faille tactique évidente chez les Mexicains. Il a déclaré : « Vous jouiez à onze contre neuf, puis vous vous êtes retrouvés exposés à une contre-attaque. Pourquoi cela s’est-il produit ? Parce que la ligne défensive était trop en retrait. Ce problème a été présent tout au long du match, mais l’Afrique du Sud n’a pas su en tirer parti comme il le fallait. »

Sur le même sujet, Thomas Müller, ex-star du Bayern Munich et désormais joueur des Vancouver Whitecaps, a endossé le rôle d’analyste sur la même chaîne. Il a approuvé les critiques de Klopp, estimant que le Mexique n’avait subi aucune pression suffisante pour être contraint de monter en puissance.

Müller a déclaré : « Il est regrettable que le Mexique n’ait même pas été contraint de jouer à son meilleur niveau. En première période, il a pu exercer une forte pression et marquer un deuxième but rapidement, mais il n’en a pas profité. »

Et d’ajouter : « Le Mexique n’a pas été sanctionné pour ces erreurs, car l’Afrique du Sud n’avait pas les armes pour exploiter les failles évidentes qui se sont manifestées tout au long de la rencontre. »

Pour conclure, Müller a estimé que cette rencontre d’ouverture n’avait pas été à la hauteur des attentes d’une Coupe du monde, les deux formations ayant manqué l’occasion de marquer les esprits dès le départ.