Klopp et Haaland au Real Madrid pour relancer la machine ?

Klopp, 58 ans, est actuellement directeur du football mondial du groupe Red Bull, mais il est pressenti pour faire son retour sur les bancs de touche et devenir le nouvel entraîneur permanent des Merengues.

La légende de Liverpool est le favori pour succéder à Álvaro Arbeloa au Real Madrid, le président Florentino Pérez souhaitant ardemment l'amener au Bernabéu avant la saison 2026-2027.

Aucun accord n'a encore été conclu, mais Klopp est considéré comme le candidat le plus probable pour remplacer Álvaro Arbeloa sur le banc du Bernabéu de façon permanente.

Le quotidien espagnol El Nacional affirme désormais que Klopp a contacté Haaland pour sonder la possibilité d'un transfert cet été.

La superstar norvégienne est encore sous contrat avec Manchester City pour plus de huit ans, après avoir signé une prolongation lucrative en janvier dernier. Cependant, les rumeurs d'un transfert retentissant au Real Madrid persistent.

Il est largement rapporté que Haaland rêverait de rejoindre les Merengues et El Nacional indique que Klopp aurait téléphoné au joueur de 25 ans pour tenter de le convaincre de quitter Manchester City.

Klopp aurait demandé à la direction du Real Madrid de recruter Haaland cet été, l'entraîneur allemand souhaitant repositionner Kylian Mbappé sur l'aile gauche et utiliser la star de Manchester City en pointe.

On sait également que Klopp serait prêt à vendre Vinicius Junior pour financer l'arrivée de Haaland, alors que des rumeurs circulent selon lesquelles des clubs de la Saudi Pro League s'apprêteraient à raviver leur intérêt pour la superstar brésilienne après la saison 2025-2026.

Cependant, Manchester City hésitera à vendre Haaland cet été et, selon certaines informations, le club pourrait exiger une indemnité de départ pouvant atteindre 500 millions d'euros pour autoriser un départ définitif.