Klopp en colère sur le cas Sadio Mané

Mané a joué 90 minutes lors de la victoire 2-0 sur le terrain d'Arsenal, mercredi, qui a permis aux Reds de revenir à un seul point de Manchester City en tête de la Premier League. Les buts de Diogo Jota et Roberto Firmino ont suffi en seconde période pour que Liverpool remporte son neuvième match consécutif et réduise l'écart avec l'équipe de Pep Guardiola, mais Klopp était frustré par certaines décisions défavorables à Mané.

Le manager s'est emporté contre les allégations selon lesquelles la star sénégalaise s'écroule trop facilement, et il a lancé un appel pour que les officiels du match aident davantage son numéro 10 en attaque.

"La situation avec Sadio Mané, j'en ai marre !" a déclaré Klopp.

"J'en ai juste marre que vous retiriez un joueur et qu'ils aient pu faire ce qu'ils voulaient, tout. Ils lui ont fait une faute et il n'en a pas fait. C'est de cela que je parlais. Ça n'avait rien à voir avec le jeu. Je n'en ai aucune idée.

"Peut-être que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi Sadio ne tire pas de coup franc. Ne me dites pas qu'il est plongeur ou quoi que ce soit, il ne l'est pas. Je le connais mieux que quiconque et il ne l'est pas !

"Peut-être que s'il en a un, ce n'est pas une faute claire mais c'est toujours comme ça. Peut-être qu'il y a un petit contact et qu'il tombe à terre, mais vous le voyez dans la situation. Ou alors, il ne commet pas les fautes appropriées et c'est ce que je n'aime pas.

"Pas assez de protection ? Peu importe ce que vous voulez en faire, regardez simplement les situations et dites-moi que ce n'est pas toujours une faute."