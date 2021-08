Klopp dénonce les chants homophobes de certains supporters

Les fans des Reds ont été condamnés pour avoir dirigé un chant offensif contre Billy Gilmour de Norwich, et Klopp est indigné.

Certains fans des Reds ont ciblé le milieu de terrain de Norwich Billy Gilmour, qui est prêté par Chelsea, avec un chant homophobe lors de leur victoire en Premier League à Carrow Road la semaine dernière.

Klopp, lors d'une conversation avec Paul Amann, fondateur du groupe de fans LGBT+ de Liverpool Kop Outs, a déclaré que tous les supporters qui chantent sérieusement la chanson sont des « idiots », tandis que ceux qui participent sans connaître le contexte devraient trouver un autre moyen de soutenir l'équipe.

Jürgen Klopp a rencontré le groupe @LFC_LGBT cette semaine pour discuter de l'incident de chants homophobes à Norwich City. Le coach allemand a discuté de l'impact de ces chants sur les supporters LGBT+, des raisons pour lesquelles ils ne devraient plus se reproduire et de l'importance de l'inclusivité

S'exprimant dans une vidéo sur la page Twitter du club, Klopp a déclaré: "Je ne comprends jamais cela, pourquoi vous chanteriez une chanson contre quelque chose dans un stade de football, je n'ai jamais vu ça et je ne l'ai jamais aimé. Je pense que c'est facile de décider de ne plus chanter la chanson. Ce n'est en aucun cas la plus belle chanson du monde, donc ce n'est pas nécessaire. Cela met évidemment mal à l'aise les gens de notre propre groupe de fans."

"Je peux imaginer maintenant que les gens là-bas pensent. Mais c'est le problème - la plupart du temps, nous ne comprenons pas. Je ne sais pas si les gens écoutent, mais ce serait bien. Je ne veux plus l'entendre pour tant de raisons. Du point de vue d'un joueur ou d'un entraîneur, je peux dire que ces chansons ne nous aident pas aussi bien."

"C'est une perte de temps parce que nous n'écoutons pas. Si vous pensez ce que vous chantez : vous êtes un idiot. Si vous ne pensez pas à ce que vous avez chanté, c'est juste une perte de temps, oubliez-le et optez pour une autre chanson."