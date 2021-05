Klopp compare Salah à Lewandowski

L'Egyptien a inscrit son 30e but de la saison jeudi contre Manchester United et vise un troisième Golden Boot de sa carrière.

Jurgen Klopp estime que Mohamed Salah reste "sous-estimé", après avoir comparé le développement de la star de Liverpool à celui de Robert Lewandowski.

Salah a porté son compteur de buts à 30 en marquant lors de la victoire 4-2 des Reds sur Manchester United, jeudi soir. En 200 matches depuis son arrivée à Anfield, l'Égyptien a marqué 124 fois, et avec 21 buts en Premier League cette saison, il est en passe de remporter son troisième Soulier d'or en quatre ans.

Klopp a été interrogé sur Salah vendredi lors d'une conférence de presse pour le déplacement de Liverpool à West Brom ce week-end. Il a été suggéré que son omission dans l'équipe de la saison de nombreux experts respectés suggérait qu'il y avait encore une section des médias qui ne reconnaissait pas pleinement la remarquable constance du joueur de 28 ans.

"Oui, bien sûr, a répondu Klopp. Mais une équipe est composée de 11 joueurs. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait ou qui l'a fait, mais ils doivent choisir une équipe et c'est un championnat fort.

"Mo a encore joué une saison exceptionnelle, et si nous avions joué à un niveau plus constant, alors ses chiffres auraient été différents, et même meilleurs !

"Est-il parfois sous-estimé ? Probablement oui, mais ce n'est pas à moi de changer ça. D'autres personnes prennent des décisions à ce sujet. Je n'ai aucune influence. Je ne suis pas sûr que ce soit la chose la plus importante.

"Le mériterait-il ? Oui, mais je n'ai aucune idée de qui est dans cette équipe donc je ne peux pas vraiment en dire beaucoup à ce sujet."

Plus tôt, on a demandé à Klopp où Salah se classait en termes de ses plus grandes signatures en tant que manager. Il a répondu : "Le meilleur - absolument le meilleur.

"Mais il ne s'agit pas de signer. Vous pouvez signer un joueur, mais ensuite nous sommes tous responsables, le joueur évidemment et les entraîneurs, pour que cela se produise.

"Laissez-moi vous dire ceci : deux joueurs, il y a Robert Lewandowski, que j'ai signé pour une somme différente il y a des années - enfin, pas il y a des années, mais j'ai l'impression que c'est le cas - qui a eu un développement incroyable à un niveau différent, mais un développement incroyable.

L'article continue ci-dessous

"Avec Mo, [passer] du gars qui marque de temps en temps et qui est un très bon joueur de football à cette machine à marquer des buts est un développement incroyable.

"C'est une signature exceptionnelle, mais la façon dont il s'est développé, la façon dont il est exigeant avec lui-même, la préparation au jeu, la préparation à l'entraînement, l'attitude à l'entraînement et tout ce genre de choses, c'est exceptionnel.

"C'est un véritable modèle et il mérite tout cela, absolument."