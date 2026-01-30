Klopp bientôt de retour à Anfield !

L'Allemand a passé neuf ans à la tête des Reds, les menant à la victoire en Premier League et en Ligue des Champions. En mars, le directeur du football mondial de Red Bull retournera sur les terres du club de la Mersey pour une occasion spéciale.

Lorsque Klopp a rejoint Liverpool en 2015 en provenance du Borussia Dortmund, les Reds étaient loin de pouvoir prétendre au titre de Premier League. À son départ, son équipe était devenue championne d'Angleterre, d'Europe et même du monde. Son football offensif et spectaculaire a permis à Liverpool de connaître un immense succès et de retrouver son statut de grand club mondial. Ses adieux à Anfield en mai 2024 furent un moment chargé d'émotion.

Il a déclaré aux personnes présentes dans le stade : « On m'a dit que j'avais transformé les sceptiques en supporters. C'est faux. C'est vous qui l'avez fait. C'est une grande différence. Personne ne vous dit d'arrêter de croire. Ce club vit une période faste comme il ne l'a pas fait depuis longtemps. Nous avons ce magnifique stade, ce centre d'entraînement exceptionnel et vous, la superpuissance du football mondial. Waouh !

« J'ai vu beaucoup de gens pleurer et je pleurerai aussi ce soir, car vous allez me manquer. Mais le changement est positif. On ne sait jamais à quoi s'attendre, mais si on aborde les choses avec la bonne attitude, tout ira bien, car les bases sont solides. Il faut s'investir à fond et accueillir le nouvel entraîneur comme vous m'avez accueilli. Il faut se donner à fond dès le premier jour. Quand c'est difficile, il faut garder espoir et motiver l'équipe. Je suis l'un des vôtres maintenant. Je vous aime énormément. Je ne serai plus jamais seul. Merci. Vous êtes les meilleurs au monde. Merci ! »

Depuis son départ de Liverpool, Jürgen Klopp s'est rendu à Anfield à plusieurs reprises, mais le 28 mars, il sera de retour sur le banc pour un match exceptionnel. Liverpool affrontera Dortmund lors d'un match de charité opposant les légendes du club au profit de la Fondation LFC. Steven Gerrard sera le capitaine des Reds et Klopp officiera comme adjoint de Sir Dalglish pour cette rencontre disputée durant la trêve internationale de mars. L'Allemand est ambassadeur honoraire de la fondation et foulera bientôt à nouveau la pelouse de son ancien club pour un choc entre ses deux anciennes équipes. L'intégralité des recettes de l'événement sera reversée à la Fondation Liverpool et à l'association Forever Reds.

En juillet 2024, Klopp déclarait à propos de la fondation : « La Fondation LFC accomplit un travail formidable au sein de la communauté, aussi bien dans la région de Liverpool qu'au-delà. Je suis très fier de poursuivre ma collaboration avec elle et d'être nommé premier ambassadeur honoraire de la Fondation LFC. J'ai hâte de voir ce que nous pourrons réaliser maintenant que j'ai plus de temps libre. »