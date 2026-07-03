Klopp accepte de succéder à Nagelsmann à la tête de l'équipe d'Allemagne

Jürgen Klopp, directeur du département football international de Red Bull, s'est dit prêt à prendre les commandes de la sélection allemande après la démission de Julian Nagelsmann.

Cette issue fait suite à un ultimatum : après l’élimination surprise de la Mannschaft aux tirs au but face au Paraguay en seizièmes de finale de la Coupe du monde, la Fédération allemande avait sommé le technicien de 38 ans de démissionner ou d’être limogé.

Selon la chaîne britannique « TalkSport », l’ancien coach du Bayern Munich, de Hoffenheim et du RB Leipzig souhaitait conserver son poste à la tête de la sélection. Toutefois, à l’issue d’une réunion post-match, la Fédération allemande de football a notifié au technicien de 38 ans sa démission.

Selon la chaîne, la Fédération allemande a déjà contacté Klopp pour discuter de sa prise de fonction, et l’intéressé s’est dit prêt à relever ce défi.

Selon les termes de son contrat chez « Red Bull », où il occupe le poste de directeur du département football international, Jürgen Klopp dispose d’une clause de départ lui permettant de quitter immédiatement ses fonctions pour prendre les rênes de la sélection allemande.

Cette nouvelle contre-performance, qui suit les éliminations dès la phase de groupes en 2018 et 2022, confirme le passage à vide de la Nationalmannschaft, éliminée dès son premier match à élimination directe de la Coupe du monde 2026. Il s’agit, en outre, de la première défaite allemande aux tirs au but dans l’histoire de la Coupe du monde.

Concernant son avenir, Klopp est toujours sous contrat avec Red Bull jusqu’en 2029.

Bien que son nom ait circulé dans plusieurs dossiers d’entraîneur lors du mercato estival en cours, son agent a déjà formellement démenti ces rumeurs. On l’avait notamment pressenti pour prendre les commandes du Real Madrid avant le retour de José Mourinho au stade Santiago Bernabéu, et il aurait également été courtisé par le club saoudien Al-Ittihad, des approches rapidement démenties.