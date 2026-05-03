Kloevert à Koora : « C'est exactement ce dont Hamza Abdelkarim a besoin. »

Pour l’ancien Néerlandais Patrick Kluivert, légende du FC Barcelone, le club catalan ne connaît pas de crise à la pointe de l’attaque. Il souligne toutefois que l’Égyptien Hamza Abdelkarim, qui évolue avec le FC Barcelone Athletic, a besoin de temps pour s’adapter.

« Je ne pense pas que Barcelone traverse une crise au poste d’attaquant, avec Robert Lewandowski et Ferran Torres », a-t-il déclaré à Koora.

Interrogé sur un éventuel départ de l’avant-centre polonais à l’issue de son contrat cet été, l’ancien international a ajouté : « Personne ne sait ce qui va se passer, mais s’il part, l’équipe aura très certainement besoin d’un nouvel attaquant. »

Lire aussi :

Dans son entretien accordé à Koora, Kluivert prédit aussi le vainqueur du Clásico et de la Ligue des champions.

Interrogé par Koora, l’ancien international néerlandais estime également que les Pays-Bas atteindront au moins les quarts de finale de la Coupe du monde et que cette sélection est la plus proche du titre.

Kluivert explique à Koora sa position sur le championnat saoudien

Interrogé sur les perspectives de son fils Shane et de Hamza Abdelkarim, deux jeunes talents de l’Athletic Barcelona, il a expliqué : « Shane peut jouer en pointe, mais il est avant tout ailier. Hamza, lui, est un véritable avant-centre, toutefois il doit encore s’adapter. »

L’ancien buteur néerlandais a ajouté : « La préparation estivale sera décisive pour leur offrir, si possible, leurs premières minutes avec le groupe pro. Pour la saison prochaine, personne ne sait encore qui intégrera l’équipe première. »

Hamza Abdelkarim s’est distingué en guidant l’équipe réserve du FC Barcelone vers le titre après une victoire 9-0 face à Monte-Carlo dimanche soir, marquant un triplé en seulement quart d’heure.

Ne manquez pas l’intégralité de l’interview de Kluivert à Koora.