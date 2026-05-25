Lundi soir, Klaas-Jan Huntelaar a fait sa première apparition publique depuis longtemps. L’ancien buteur de l’Ajax était présent aux Eredivisie Awards d’ESPN, où il a remis le prix Johan Cruijff du Talent de l’année à l’attaquant ajacide Mika Godts. À cette occasion, Huntelaar s’est exprimé avec franchise sur sa convalescence suite au burn-out qui l’avait éloigné du monde du football depuis 2023.

L’ancien international avait quitté ses fonctions de directeur technique de l’Ajax en octobre 2023, victime d’un burn-out, et s’était depuis tenu éloigné des projecteurs.

Sur le plateau, la présentatrice Fresia Cousiño Arias l’a chaleureusement accueilli, constatant que nombreux étaient ceux soulagés de le revoir. À sa question sur son état, l’ancien buteur a répondu avec simplicité : « Ça va beaucoup mieux. Ça progresse lentement, car ça s’est installé progressivement, mais c’est en bonne voie. »

Interrogé sur la manière de ralentir alors que le « train du football » file à toute allure, il a été catégorique : « Il faut bien s’arrêter. Il n’y a pas d’autre choix. Il faut tout lâcher, se recentrer, puis retrouver le chemin de la remontée. »

À la maison non plus, il n’y a pas de répit : père de quatre enfants, Huntelaar admet qu’il est difficile de trouver le calme au milieu de l’agitation familiale. « C’est très animé. Quand je me couche, je les entends taper dans le ballon. La vie continue, tout simplement. On ne peut pas l’arrêter », conclut-il avec un sourire.

Huntelaar, lui-même lauréat du prix du Talent de l’année 2006, a d’abord évoqué son souvenir : « Je ne me rappelle même plus qui me l’a remis, peut-être Gertjan Verbeek. À l’époque, je voulais juste être le meilleur joueur. Ce trophée, c’était bien, mais on aspire toujours à devenir le numéro un. Tous les joueurs en rêvent. »

Huntelaar a ensuite dévoilé le nom du lauréat de cette saison : « Le vainqueur du prix Johan Cruijff Talent de l’année pour la saison 2025/26 est Mika Godts », a-t-il annoncé sous un tonnerre d’applaudissements. L’attaquant belge, auteur d’une excellente saison individuelle à l’Ajax, a reçu son trophée des mains de l’homme qui l’avait en partie convaincu de rejoindre Amsterdam il y a quelques années.

Huntelaar raconte avoir repéré le jeune Belge pour la première fois sur des images Wyscout : « À l’époque, son ratio de réussite pouvait encore s’améliorer, mais son dribble était déjà fantastique. »

De son côté, Godts a reconnu n’avoir guère hésité lorsque Huntelaar l’a contacté au nom de l’Ajax : « C’était très sympa. Bien sûr, je connaissais Klaas grâce aux images. La façon dont il m’a convaincu de venir à l’Ajax était belle. Je n’ai pas hésité longtemps. »