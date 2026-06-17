L’expérimenté sélectionneur portugais Carlos Queiroz ajoute un nouveau chapitre à son parcours déjà riche en égalant le record de participations consécutives à la Coupe du monde, cinq au total.

Âgé de 73 ans, Queiroz mènera la sélection ghanéenne ce jeudi matin face au Panama pour son entrée en lice dans la Coupe du monde 2026.

Il prolonge ainsi un parcours entamé il y a plus de quinze ans, lorsqu’il avait mené le Portugal à la Coupe du monde 2010, avant de guider l’Iran lors de trois éditions consécutives en 2014, 2018 et 2022.

En prenant part à cette première rencontre de la Coupe du monde 2026, le technicien portugais égale ainsi le record historique du célèbre entraîneur serbe Bora Milutinović, qui avait dirigé cinq sélections différentes lors de cinq éditions consécutives de la Coupe du monde, entre 1986 et 2002.

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Bien qu’il ait égalé l’exploit de Milutinović, le technicien portugais n’est désormais qu’à une seule participation du record absolu.

Le record absolu, détenu par le Brésilien Carlos Alberto Parreira (six participations), reste toutefois à sa portée.

Il y a quelques mois, son nom ne figurait même pas parmi les candidats potentiels au Mondial 2026, après s’être éloigné de la scène internationale suite à son passage à la tête d’Oman.

La Fédération ghanéenne lui a toutefois offert une nouvelle chance en avril dernier, après le limogeage d’Otto Addo suite à des performances peu convaincantes en matchs amicaux, relançant ainsi la carrière du sélectionneur portugais sur la plus grande scène du football mondial.