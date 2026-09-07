Lundi soir, Wim Kieft a émis des réserves sur le rôle de Bram Nuytinck dans la défense du NEC. Le défenseur de 36 ans était titulaire samedi contre Feyenoord en raison de l’absence de Philippe Sandler, mais selon Kieft, il est apparu de manière flagrante que Nuytinck a du mal avec la manière dont les Nijmégois veulent défendre.

En raison du style de jeu offensif de l’entraîneur Dick Schreuder, les défenseurs du NEC se retrouvent souvent dans de grands espaces, observe également Kieft. « Avec Sandler, ils n’avaient déjà pas énormément de vitesse au NEC. Maintenant, il y avait Nuytinck... En réalité, quelqu’un doit lui dire que ce n’est plus possible, non ? »





Le 1-2 de Valente, en particulier, est cité en exemple dans Rondo. Un long ballon a été dévié de la tête, après quoi Valente a pu poursuivre sa course depuis le milieu de terrain et Feyenoord a repris l’avantage. Youri Mulder y voit une conséquence claire des choix tactiques du NEC : « C’est la conséquence de ce un-contre-un sur tout le terrain. »

Selon Theo Janssen, Nuytinck aurait aussi pu lui-même anticiper son manque de vitesse dans cette situation. « Si, en tant que Nuytinck, tu sais : oké, je ne suis pas le plus rapide, et que ce long ballon arrive, alors tu peux aussi te dire : laisse Ferri prendre le ballon de la tête. Moi, je recule déjà de cinq mètres et je parie sur le fait de récupérer ce deuxième ballon. »

Rafael van der Vaart estime que le problème ne vient pas seulement de Nuytinck, mais qu’il est aussi lié au système du NEC. « Si tu joues avec ce système, alors un défenseur comme Nuytinck se retrouve effectivement toujours en difficulté. Il faut alors que tout aille très vite et très bien, et ce genre de joueurs n’évoluent souvent pas à un niveau plus élevé que le NEC », a déclaré l’ancien milieu de terrain.

Dans le même temps, Van der Vaart se réjouit tout de même que le NEC opte pour une manière de jouer aussi offensive. « C’est beau et tu vas gagner énormément de matches, mais quand ça ne tourne plus pendant un moment, tu te fais tout simplement massacrer. »